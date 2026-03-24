Що насправді вимагає МВФ від України — пояснення економіста

Абсолютна більшість вимог МВФ — це позитивні, корисні антикорупційні речі або інституційні реформи

Заяви про те, що Міжнародний валютний фонд змушує Україну ухвалювати непопулярні рішення, у більшості випадків є маніпулятивними. Значна частина вимог Фонду стосується антикорупційних змін і реформ, вигідних самій Україні.

На чому робиться акцент

За словами економіста, значна частина вимог міжнародних партнерів стосується системних змін — боротьби з корупцією та реформування державних інституцій. Зокрема, саме під тиском МВФ в Україні просувається перезавантаження митниці та вже відбулася реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ).

«Абсолютна більшість вимог МВФ — це позитивні, корисні антикорупційні речі або інституційні реформи», — наголошує він.

Податкові зміни

Також Гетьман розповів про кілька податкових змін, які вважає корисними для української економіки.

Йдеться, зокрема, про запровадження системи оподаткування для іноземних маркетплейсів, що має вирівняти умови конкуренції між українськими виробниками та імпортом.

«Коли немає ПДВ на китайські товари — з „Temu“, „AliExpress“ тощо, але є ПДВ на такі самі українські товари, то це викривляє конкуренцію і нищить наших виробників», — каже економіст.

Також, за його словами, позитивною є ініціатива з виведення у «білу» економіку сотень тисяч самозайнятих через оподаткування цифрових платформ.

Питання тарифів

Окремо Гетьман прокоментував поширену тезу про те, що МВФ нібито змушує Україну підвищувати тарифи.

За його словами, Фонд справді наполягає на скороченні дефіциту бюджету, але конкретні способи досягнення цього вирішуються разом із українським урядом і не розголошуються.

«Широкою вимогою МВФ завжди було і є те, щоб ми максимально збирали кошти, максимально розширювали податкову базу і скорочували ті пільги, які завдають шкоди бюджету», — підсумував він.

Таким чином, частина заяв про «вимоги МВФ» може бути лише політичною риторикою, однак у більшості випадків ідеться про домовленості, які Україна бере на себе добровільно в обмін на фінансову підтримку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що питання запровадження ПДВ для ФОПів стало одним із ключових у переговорах України з МВФ. Влада шукає компромісне рішення, яке дозволить зберегти фінансування та не створити надмірного тиску на бізнес. Вимога МВФ щодо ПДВ спрямована на боротьбу зі схемами ухилення від оподаткування. За задумом Міжнародного валютного фонду, це дозволить прибрати всі лазівки для уникнення оподаткування.

Міжнародний валютний фонд дав Україні час до кінця березня, щоб виконати ключові умови програми фінансування, зокрема ухвалити рішення про підвищення податків. Інакше подальше отримання коштів може опинитися під загрозою.

За матеріалами: Комерсант український

