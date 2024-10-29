День финансов: зарплаты украинцев, пакет зимней поддержки от правительства, отопительный сезон в Киеве — Finance.ua

День финансов: зарплаты украинцев, пакет зимней поддержки от правительства, отопительный сезон в Киеве Сегодня 17:45

Во вторник, 29 октября, расскажем о зарплатах в Украине и Польше, о помощи от ООН и правительства.

Зарплаты в Украине. По По данным Государственной службы статистики, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4 процента до 49 830 гривен. Далее следует «Финансовая и страховая деятельность». На третьем месте — «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

самых высоких зарплатах в Польше. Так, например, в Нижней Силезии есть одна гмина, где средняя заработная плата превышает даже заработки в Варшаве или Кракове. Самые большие зарплаты получают в гмине Ежманова (Нижнесельское воеводство). Кстати, эксперты портала in Poland поделились информацией о. Так, например, в Нижней Силезии есть одна гмина, где средняя заработная плата превышает даже заработки в Варшаве или Кракове. Самые большие зарплаты получают в гмине Ежманова (Нижнесельское воеводство).

По данным аналитического центра Gremi Personal, среди вакансий, не требующих квалификации и знания польского языка, самыми популярными в 2025 году будут рабочие на складах.

Гайд для инвесторов Министерство экономики Министерство экономики обнародовало обновленный гайд для инвесторов со значительными инвестициями. Это справочник по актуальным инструкциям и рекомендациям, разработанный для предпринимателей, которые готовы реализовать в Украине инвестиционные проекты стоимостью от 12 млн евро.

Отметим, что украинцы начали терять интерес к банковским депозитам. Какие инструменты для инвестирования могут быть сегодня привлекательными? Как вариант, можно рассмотреть валютные ОВГЗ или приобретение банковского золота. Оба варианта имеют и свои плюсы, и свои минусы. Finance.ua тщательно изучил каждую составляющую:

Пакет зимней поддержки для украинцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что государство готовит пакет зимней поддержки семей: «єПідтримка», субсидии и расширенная программа «Доступные лекарства». Так, заявку на получение «тысячи Зеленского» можно будет подать через «Дія» в течение зимы.

Выплаты ООН. Минсоцполитики при поддержке ООН Минсоцполитики при поддержке ООН осуществит дополнительные денежные выплаты для приобретения топливной древесины или угля для обогрева домов зимой. Выплаты получат уязвимые категории украинцев, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.

Банки планируют снижать ставки по депозитам. В ІV квартале банки В ІV квартале банки ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Также банки прогнозируют, что в ІV квартале привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными. Объем оптового фондирования несколько уменьшится.

Отопительный сезон в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко Мэр Киева Виталий Кличко заявил , что с 30 октября в Киеве начинается отопительный сезон для жилищного фонда. Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киеву необходимо около 7 дней.

Требования к бронированию от мобилизации. Правительство Украины Правительство Украины намерено усилить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования работников от мобилизации. Также Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан.

Добавим, что ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией по поводу лиц, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке.

Новые санкции против россии. Правительство Великобритании Правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за попытки взорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию. В рамках этого пакета Британия ввела санкции против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров, пытающихся подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.

Вид на постоянное проживание в Германии. По общим правилам для получения постоянного места жительства в Германии необходимо удовлетворять определенным требованиям, одним из которых является пребывание на территории страны более 5 лет. Портал Ukrainians in Germany По общим правилам для получения постоянного места жительства в Германии необходимо удовлетворять определенным требованиям, одним из которых является пребывание на территории страны более 5 лет. Портал Ukrainians in Germany рассказал , какие требования действуют в 2025 году для украинцев, стремящихся остаться в Германии.

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