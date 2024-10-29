День финансов: зарплаты украинцев, пакет зимней поддержки от правительства, отопительный сезон в Киеве — Finance.ua

День финансов: зарплаты украинцев, пакет зимней поддержки от правительства, отопительный сезон в Киеве
Во вторник, 29 октября, расскажем о зарплатах в Украине и Польше, о помощи от ООН и правительства.
Зарплаты в Украине. По данным Государственной службы статистики, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4 процента до 49 830 гривен. Далее следует «Финансовая и страховая деятельность». На третьем месте — «Профессиональная, научная и техническая деятельность».
Кстати, эксперты портала in Poland поделились информацией о самых высоких зарплатах в Польше. Так, например, в Нижней Силезии есть одна гмина, где средняя заработная плата превышает даже заработки в Варшаве или Кракове. Самые большие зарплаты получают в гмине Ежманова (Нижнесельское воеводство).
По данным аналитического центра Gremi Personal, среди вакансий, не требующих квалификации и знания польского языка, самыми популярными в 2025 году будут рабочие на складах.
Гайд для инвесторов Министерство экономики обнародовало обновленный гайд для инвесторов со значительными инвестициями. Это справочник по актуальным инструкциям и рекомендациям, разработанный для предпринимателей, которые готовы реализовать в Украине инвестиционные проекты стоимостью от 12 млн евро.
Отметим, что украинцы начали терять интерес к банковским депозитам. Какие инструменты для инвестирования могут быть сегодня привлекательными? Как вариант, можно рассмотреть валютные ОВГЗ или приобретение банковского золота. Оба варианта имеют и свои плюсы, и свои минусы. Finance.ua тщательно изучил каждую составляющую:
Валютные ОВГЗ или золото: что выгоднее сегодня 🧐
Пакет зимней поддержки для украинцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство готовит пакет зимней поддержки семей: «єПідтримка», субсидии и расширенная программа «Доступные лекарства». Так, заявку на получение «тысячи Зеленского» можно будет подать через «Дія» в течение зимы.
Выплаты ООН. Минсоцполитики при поддержке ООН осуществит дополнительные денежные выплаты для приобретения топливной древесины или угля для обогрева домов зимой. Выплаты получат уязвимые категории украинцев, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.
Банки планируют снижать ставки по депозитам. В ІV квартале банки ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.
Также банки прогнозируют, что в ІV квартале привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными. Объем оптового фондирования несколько уменьшится.
Отопительный сезон в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 30 октября в Киеве начинается отопительный сезон для жилищного фонда. Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киеву необходимо около 7 дней.
Требования к бронированию от мобилизации. Правительство Украины намерено усилить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования работников от мобилизации. Также Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан.
Добавим, что ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией по поводу лиц, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке.
Новые санкции против россии. Правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за попытки взорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию. В рамках этого пакета Британия ввела санкции против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров, пытающихся подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.
Вид на постоянное проживание в Германии. По общим правилам для получения постоянного места жительства в Германии необходимо удовлетворять определенным требованиям, одним из которых является пребывание на территории страны более 5 лет. Портал Ukrainians in Germany рассказал, какие требования действуют в 2025 году для украинцев, стремящихся остаться в Германии.
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