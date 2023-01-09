День финансов: запуск миниэлектростанций, выплаты Украины по госдолгу в 2023 году, 10-й пакет санкций ЕС против россии — Finance.ua

День финансов: запуск миниэлектростанций, выплаты Украины по госдолгу в 2023 году, 10-й пакет санкций ЕС против россии Сегодня 17:50

Понедельник, 9 января. Как Украина планирует избежать блэкаутов и введут ли обязательный техосмотр авто.



Запуск миниэлектростанций в Украине. Кабмин анонсировал запуск Кабмин анонсировал запуск сети миниэлектростанций в Украине. Это поможет Украине избежать блэкаутов. Миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также повысят безопасность атомной генерации.

Внешний долг Украины. По данным Министерства финансов, в этом году По данным Министерства финансов, в этом году государство должно уплатить более 122 млрд гривен по внешнему долгу, платежи по внутреннему долгу составляют 536 млрд гривен.

10-й пакет санкций ЕС против россии. Украина рассчитывает, что Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство активно ведет работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против россии.

Правила ввоза наличных денег. При въезде в Украину физические лица могут перемещать через таможенную границу наличную валюту и банковские металлы. Без письменного декларирования границу можно пересечь с наличной валютой и банковскими металлами в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро. Когда письменное декларирование необходимо —

При въезде в Украину физические лица могут перемещать через таможенную границу наличную валюту и банковские металлы. Без письменного декларирования границу можно пересечь с наличной валютой и банковскими металлами в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро. Когда письменное декларирование необходимо — рассказываем здесь

Воинский учет за границей. Недавно власти Украины приняли новый закон о мобилизации и организации Недавно власти Украины приняли новый закон о мобилизации и организации воинского учета . Теперь на зарубежные дипломатические учреждения Украины будет возложен ряд новых обязанностей и именно они будут ответственны за ведение воинского учета находящихся за рубежом военнообязанных лиц.

Кстати, в приложении «Дія» должен появиться электронный военный билет, но отправлять повестки через этот сервис не планируется.

Как работал бизнес в декабре 2022. Как свидетельствует . Как свидетельствует аналитика Опендатабот , за 2022 год в Украине зарегистрировали 203 тысячи ФЛП и 33,4 тысячи компаний. Только за декабрь было зарегистрировано более 14,6 тысяч предпринимателей и 3 тысяч новых компаний.

Социальные выплаты для украинцев в 2023 году. В Минсоцполитики утверждают, что в 2023 году в Украине В Минсоцполитики утверждают, что в 2023 году в Украине не будут отменены никакие социальные выплаты . В то же время их повышения тоже не будет. Там напомнили, что автоматически продлеваются социальные выплаты, зависящие от статуса (в частности для ВПЛ).

В то же время, министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения пособия от государства. По словам Верещук, украинцы должны трудоустраиваться по новому месту жительства, а не ждать возможности вернуться на старую работу, перебиваясь финансовыми выплатами от правительства.

Как свидетельствует статистика кадрового портала Work.ua, в Украине можно найти работу и получать зарплату в размере 40 тыс. грн и даже больше. Причем, это касается не только работников сферы ІТ.

Плату за доставку газа пересчитают. В январе стоимость доставки (распределения) газа может измениться для украинцев — сумма может как увеличиться, так и уменьшиться по сравнению с декабрем. Это связано не с изменениями тарифа, а с В январе стоимость доставки (распределения) газа может измениться для украинцев — сумма может как увеличиться, так и уменьшиться по сравнению с декабрем. Это связано не с изменениями тарифа, а с методикой начисления самой платы за доставку в 2023 году.

Лучшие страны для пенсионеров. Компания Natixis составила рейтинг Global Retirement Index-2022, отражающий Компания Natixis составила рейтинг Global Retirement Index-2022, отражающий уровень жизни пенсионеров в той или иной стране. Так, лидерами рейтинга стали Норвегия, Швейцария и Исландия. На другом конце списка оказались Турция, Бразилия и Индия.

Техосмотр автомобилей в Украине. В кругах украинских автомобилистов ходят слухи о введении обязательного технического осмотра легковых автомобилей. Для вступления Украины в Европейский Союз наша страна должна ввести основные, унифицированные для всех стран-членов стандарты. Несколько пунктов касаются введения обязательного технического осмотра. Как говорят специалисты, техническое освидетельствование в Украине точно введут, вопрос только, В кругах украинских автомобилистов ходят слухи о введении обязательного технического осмотра легковых автомобилей. Для вступления Украины в Европейский Союз наша страна должна ввести основные, унифицированные для всех стран-членов стандарты. Несколько пунктов касаются введения обязательного технического осмотра. Как говорят специалисты, техническое освидетельствование в Украине точно введут, вопрос только, в каком виде и когда

Кстати, опытный «страховщик» коте Максим после поездки в Италию с кото-семьей на лето в Gatto Beatrice на авто и оформление Зеленой карты вернулся в Украину. В статье по ссылке ниже коте расскажет, почему задумался о важности страхования еще больше и как оформлял Автогражданку:



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