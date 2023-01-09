У Мінцифри розповіли, чи будуть приходити повістки через «Дію» — Finance.ua
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У Мінцифри розповіли, чи будуть приходити повістки через «Дію»

Особисті фінанси
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У Мінцифри розповіли, чи будуть приходити повістки через «Дію»
У Мінцифри розповіли, чи будуть приходити повістки через «Дію»
У застосунку «Дія», відповідно до постанови Кабміну, має з’явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.
Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.
«Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через „Дію“. У нашому плані роботи поки немає таких завдань», — сказав Банік.
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За його словами, нещодавня постанова впорядкувала низку норм від 2016 року, до якої постійно вносилися зміни, але не запровадила повістки в застосунку.
«Що стосується військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в „Дії“. Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян — одне пріоритетних рішень», — додав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри.
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Він також зазначив, що як впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки зарано. Багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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