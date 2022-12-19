Кого з українців зараз мобілізують в першу чергу: в ЗСУ дали відповідь — Finance.ua
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Кого з українців зараз мобілізують в першу чергу: в ЗСУ дали відповідь

Казна та Політика
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Зараз в першу чергу мобілізують ветеранів АТО та ООС, а також громадян, які пройшли військову службу. Решту українців теж призивають, але їх спочатку відправляють на обов’язкове навчання мінімальною тривалістю 1 місяць.
Такою інформацією на брифінгу поділився начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
Він заявив: «Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов’язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін — 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим».
Для комплектування війська зараз потрібні люди всіх спеціальностей, але в різних кількостях. Пріоритет віддають загальним військовим спеціалізаціям.
«Звичайно, що в процентному співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності — стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв’язківці, шифрувальники і т.д. Потреба є у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких — менше», — додав Горбач.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня заявив: «У нас достатньо людей, і я бачу, що (їх. — Ред.) вистачить. Нам не потрібні сотні тисяч (мобілізованих. — Ред.)».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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