Скільки валюти можна ввозити в Україну: правила ввозу готівки та банківських металів — Finance.ua

Скільки валюти можна ввозити в Україну: правила ввозу готівки та банківських металів Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

Скільки валюти можна ввозити в Україну: правила ввозу готівки та банківських металів

При в’їзді в Україну фізичні особи можуть переміщати через митний кордон готівкову валюту та банківські метали. Однак на українському кордоні діють правила переміщення валютних цінностей. Як перетнути кордон, якщо ви при собі маєте готівкову валюту або банківські метали, розповідаємо нижче.

Так, без письмового декларування кордон можна перетнути з готівковою валютою та банківськими металами у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Такі правила стосуються як і українців, так і іноземних громадян.

Коли письмове декларування необхідне

дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. Декларація доступна Відповідний документ потрібно надати митній службі у тому випадку, якщо переміщення кордону відбувається з валютою та банківськими металами у сумі, щоДекларація доступна за посиланням

Щодо неповнолітніх, такі особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартості, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.

Як відбувається перерахунок валюти та металів на митниці

Згідно з інформацією Державної митної служби України, перерахунок сум готівкової валюти та вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України, або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют та банківських металів, встановленим НБУ, у день перетину кордону.

Правила переміщення валютних цінностей під час виїзду з України аналогічні до тих, що діють під час в’їзду.

Однак громадяни-резиденти при вивезенні або пересиланні за межі України валютних цінностей у загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилки в еквіваленті 10000 євро, додає до декларації документи, що підтверджують:

зняття ним готівки з власних рахунків у банках та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, яка перевищує на день вивезення/пересилки в еквіваленті 10 000 євро;

зняття громадянином-резидентом готівки з власних рахунків з метою вивезення, що діє протягом 90 календарних днів з дня зняття ним готівки з власних рахунків у банках;



придбання ним металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, яка перевищує у день вивезення/пересилки в еквіваленті 10 000 євро.



При цьому до громадян нерезидентів ці вимоги не застосовуються (тільки у дотриманні форми декларування).

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