Чи скасують у 2023 році якісь соціальні виплати для українців: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua
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Чи скасують у 2023 році якісь соціальні виплати для українців: відповідь Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Чи скасують у 2023 році якісь соціальні виплати для українців: відповідь Мінсоцполітики
Чи скасують у 2023 році якісь соціальні виплати для українців: відповідь Мінсоцполітики
2023 року в Україні не буде скасовано жодних соціальних виплат. Водночас їх підвищення також не буде.
Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
«Не скасовано жодних соціальних виплат», — сказала вона.
За її словами, мережами ширилася інформація про скасування з січня виплати з догляду за літніми людьми.
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«Вона мала бути трансформована на послугу догляду. Але з огляду на те, що не всі органи місцевого самоврядування мають цифровий ресурс, щоб таку послугу адмініструвати, а також багато хто виїхав за кордон і їм буде тяжко за цією послугою звернутися, ми відстрочили її введення. І протягом 2023 року виплати по догляду здійснюватимуться ідентично тому, як це було 2022 року», — сказала вона.
Жолнович нагадала, що автоматично продовжуються соціальні виплати, які залежать від статусу (зокрема для ВПО).
Водночас тим, чиї виплати залежать від прибутку, потрібно подавати документи. Зокрема це стосується малозабезпечених українців.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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