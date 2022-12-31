Внутрішнім переселенцям розповіли, що буде з виплатами після Нового року — Finance.ua

Внутрішнім переселенцям розповіли, що буде з виплатами після Нового року
З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене.
Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.
«Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави», — уточнила посадовиця.
Для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.
Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО згадані виплати — це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення.
«Рада, що нам вдалося вирішити усі юридичні питання, щоб забезпечити безперебійними виплатами наших переселенців», — резюмувала очільниця Мінреінтеграції.
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