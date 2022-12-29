Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення

Нерухомість
13
Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення
Як ВПО стати в чергу для отримання тимчасового житла: детальне роз’яснення
Внутрішньо переміщені особи можуть стати в чергу для отримання тимчасового житла. Порядок та умови обліку та надання такого житла визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».
Про це розповідає фахівчиня Харківського місцевого центру Наталія Ярошенко, пише «Я і Закон».
Житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів надається внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно. Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 квадратних метрів на одну особу.
Читайте також
Громадянам, які вимушено перемістилися в інші регіони України, обов’язково потрібно подати заяву для взяття на облік осіб, що потребують житла для тимчасового проживання. Заяву подають до уповноваженого органу, в межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.
Якщо особа не може особисто подати відповідну заяву, це можуть зробити її представники, уповноважені внутрішньо переміщеною особою. Підставою для цього є письмова довіреність, завірена в установленому законом порядку.

До заяви додаються:

  • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;
  • копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
  • копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
  • копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.
Читайте також
Після подання відповідної заяви про взяття на облік громадян, які потребують житла, до уповноваженого органу, що здійснює взяття на облік, особі видається опис поданих нею документів за підписом посадової особи, яка їх прийняла.
Протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік, приймається рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Я і закон
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.