Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям — Finance.ua
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Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям

Кредит&Депозит
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Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям
Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям
З 5 листопада діє оновлений порядок надання пільгових житлових кредитів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) під 3 % річних за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).
Про це нагадує Юридичний порадник для ВПО.
Умови кредиту:
  • строк надання кредиту — до 30 років;
  • кредит може бути надано виключно на квартиру у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що таке житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 50 років тому чи реконструйовано не більше ніж 35 років тому. При цьому житло не має бути розміщено на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або на території, визначеній тимчасово окупованою;
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  • граничний вік позичальників — 65 років;
  • нормативна площа житла становить 52,5 кв. м. на сім’ю з 1-2 осіб та 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї;
  • є можливість змінити регіон житла, вказаний у первісній заяві про намір отримати кредит;
  • також передбачено можливість реструктуризації боргу. Так, у випадках, коли кредитне житло знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії, позичальник може сподіватися на відстрочення платежів за кредитом:
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— у випадку знищення — до моменту отримання громадянином відшкодування майнової шкоди за знищений об’єкт нерухомого майна;
— у випадку пошкодження — строком до 1 року з можливістю пролонгації з урахуванням ступеня та обсягів пошкодження.
Не можуть відмовити у кредитуванні:
  • за наявності у власності житла, яке розташовано на території громад, віднесених до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • якщо потенцій позичальник або члени його сім’ї за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла і це житло розташовано на тимчасово окупованій території, лінії розмежування або на території із Переліку.
Нагадаємо, уряд затвердив умови пільгових іпотечних кредитів зі ставкою 3% та 7% річних. Отримати пільговий кредит на купівлю житла зі ставкою 3% та 7% річних українці можуть уже з 1 жовтня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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