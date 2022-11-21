Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям — Finance.ua

Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям Сьогодні 12:12 — Кредит&Депозит

Умови надання пільгових кредитів на житло переселенцям

З 5 листопада діє оновлений порядок надання пільгових житлових кредитів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) під 3 % річних за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Про це нагадує Юридичний порадник для ВПО.

Умови кредиту:

строк надання кредиту — до 30 років;

кредит може бути надано виключно на квартиру у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що таке житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 50 років тому чи реконструйовано не більше ніж 35 років тому. При цьому житло не має бути розміщено на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або на території, визначеній тимчасово окупованою;

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граничний вік позичальників — 65 років;

нормативна площа житла становить 52,5 кв. м. на сім’ю з 1-2 осіб та 21 кв. м. на кожного наступного члена сім’ї;

є можливість змінити регіон житла, вказаний у первісній заяві про намір отримати кредит;

також передбачено можливість реструктуризації боргу. Так, у випадках, коли кредитне житло знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії, позичальник може сподіватися на відстрочення платежів за кредитом:

— у випадку знищення — до моменту отримання громадянином відшкодування майнової шкоди за знищений об’єкт нерухомого майна;

— у випадку пошкодження — строком до 1 року з можливістю пролонгації з урахуванням ступеня та обсягів пошкодження.

Не можуть відмовити у кредитуванні:

за наявності у власності житла, яке розташовано на території громад, віднесених до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

якщо потенцій позичальник або члени його сім’ї за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла і це житло розташовано на тимчасово окупованій території, лінії розмежування або на території із Переліку.

Нагадаємо, уряд затвердив умови пільгових іпотечних кредитів зі ставкою 3% та 7% річних. Отримати пільговий кредит на купівлю житла зі ставкою 3% та 7% річних українці можуть уже з 1 жовтня.

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