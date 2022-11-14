Програма «єОселя»: заявку на пільговий кредит подали вже 15 тисяч українців — Finance.ua

Програма «єОселя»: заявку на пільговий кредит подали вже 15 тисяч українців Сьогодні 11:45 — Кредит&Депозит

Програма «єОселя»: заявку на пільговий кредит подали вже 15 тисяч українців

Від часу запуску програми доступної іпотеки «єОселя» українці подали близько 15 тисяч заявок на отримання пільгових кредитів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник комунікацій ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» Анжеліка Іванова.

«Робота програми „єОселя“ розпочалася 1 жовтня, і з того моменту вже подано близько 15 тис. заявок від людей, для яких ця програма почала діяти — в першу чергу, військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці, медики, вчителі та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності», — розповіла Іванова.

За її словами, із цими заявками вже працюють банки. Оскільки програма запущена в тестовому режимі, час розгляду може бути більшим, аніж задекларовані на сайті програми три дні.

«Банківські установи також доопрацьовують свої технічні системи, аби швидко отримувати всі документи від заявників і надавати їм відповіді. Щодо строків комунікації, то у кожного банку вони різні. Але в будь-якому разі, всі подані на сьогодні заявки обов’язково будуть опрацьовані, банківські установи нададуть відповідь кожному заявнику», — запевнила представниця Укрфінжитла.

Вона також повідомила, що вже є кількадесят попередніх позитивних рішень про видачу іпотечних кредитів. Однак не стала прогнозувати, скільки їх буде видано до кінця року.

«Точну кількість кредитів, які держава може профінансувати громадянам до кінця року, називати зарано. Ми розуміємо, в яких умовах ми всі працюємо і живемо. Звичайно, будемо сподіватися на краще», — резюмувала Іванова.

Як повідомлялося, в середині жовтня за програмою доступної іпотеки «єОселя» було видано перший пільговий кредит. Працівниця поліції з Чернігова отримала його через Ощадбанк під 3% річних.

Довідка Finance.ua:

із жовтня на порталі «Дія» у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців «єОселя». Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% — для всіх інших категорій;

умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування — до 20 років; мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми;

старт другого етапу програми — 1 січня 2023 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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