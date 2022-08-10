Допоможуть з житлом: у Кабміні пояснили, хто зможе отримати іпотеку під 3% річних — Finance.ua

Допоможуть з житлом: у Кабміні пояснили, хто зможе отримати іпотеку під 3% річних Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Допоможуть з житлом: у Кабміні пояснили, хто зможе отримати іпотеку під 3% річних

Уряд затвердив умови пільгових іпотечних кредитів зі ставкою 3% та 7% річних. Отримати пільговий кредит на купівлю житла зі ставкою 3% та 7% річних українці зможуть уже з 1 жовтня, коли набуде чинності Постанова КМУ № 856

Згідно з постановою Кабміну, іпотека зі ставкою 3% річних буде можлива для таких категорій громадян України:

військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового та начальницького складу ДСНС охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ, поліцейські та члени їхніх сімей,

медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності,

педагогічні працівники навчальних закладів державної або комунальної форми власності,

наукові (науково-педагогічні) працівники навчальних закладів та наукових установ державної або комунальної форми власності.

Крім того, постановою визначено перелік тих, хто зможе отримати іпотечний кредит зі ставкою 7% річних:

ветерани війни та члени їхніх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України,

внутрішньо переміщені особи,

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв. метра для сім’ї на одну особу (одинак) та додатково 21 кв. метр — кожного наступного члена сім’ї.

Залежно від категорії громадяни зможуть отримати кредит або за ставкою 3% річних, або за ставкою 7% річних.

Куратором програми пільгових іпотечних кредитів буде компанія «Укрфінжитло».

Умови претендентів на дешеву іпотеку

Для отримання пільгового кредиту за озвученими в постанові КМУ № 856 умовами, кандидат має відповідати таким вимогам:

Є громадянином України та належить до категорій осіб, зазначених у постанові.

Досяг 18 років на момент підписання кредитного договору. Вік кандидата на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором не повинен перевищувати 70 років.

Кандидат платоспроможний і може здійснювати платежі з погашення та обслуговування кредиту. Банки повинні проводити аналіз платоспроможності позичальника відповідно до своїх внутрішніх процедур.

У власності кандидата та членів його сім’ї менше 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім’ї на одну особу (одинак) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї. При цьому не враховується нерухомість, розташована в районі проведення військових (бойових) дій або на території, що перебуває у тимчасовій окупації.

Кандидат та члени його сім’ї не мають діючих іпотечних договорів, укладених за різними пільговими державними програмами.

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