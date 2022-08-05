Іпотека під 3% річних: серед переселенців вперше «розіграли» пільгові кредити на житло — Finance.ua

Іпотека під 3% річних: серед переселенців вперше «розіграли» пільгові кредити на житло Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Іпотека під 3% річних: серед переселенців вперше «розіграли» пільгові кредити на житло

Уперше від початку повномасштабного вторгнення рф програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», що фінансується Урядом Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW), відновила роботу.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

4 серпня, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів дев’ятий етап відбору учасників програми. Відтак 300 родин-переможців зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла.

«Враховуючи реалії, відновлення роботи програми „Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб“ є надважливим завданням. Адже ця програма дає шанс вимушеним переселенцям втілити мрію про власну домівку», — зазначила Козловська.

Як обирають переможців? Відбір переможців програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» здійснено за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення (сервіс RandomPicker.com).

За результатами попередніх етапів відбору внутрішньо переміщені особи отримали 333 кредити на придбання житла.

Умови надання кредиту

Кредит надається строком до 20 років, але не більше ніж до досягнення вами пенсійного віку. Зверніть увагу: нормативна площа житла — 21 кв. м на особу, додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Площа та сума кредиту розраховується залежно від кількості членів сім’ї, яких ви вказали у заяві.

Ви отримаєте потрібну суму згідно з цінами за кв. м. При цьому вартість 1 кв. м не має перевищувати встановлену граничну вартість.



Ви сплачуєте за власний рахунок вартість площі житла, що перевищує нормативну площу або вартість, якщо така є.



Ви можете самостійно вибрати об’єкти, де хочете придбати житло за кредитні кошти. При цьому житловий будинок має бути прийнято в експлуатацію не більш ніж 50 років тому чи реконструйовано не більш ніж 25 років тому.



Ви і члени вашої сім’ї не володієте житловою площею на підконтрольній Україні території.



Ви можете підтвердити свою платоспроможність. Після сплати щомісячного платежу по кредиту залишок середньомісячного доходу сім’ї має бути не менше прожиткового мінімуму.



Ви даєте згоду на доступ до вашої кредитної історії.



У день укладення кредитного договору ви вносите на свій особистий рахунок не менше 6% вартості житла. А також вартість площі житла, що перевищує нормативну, якщо така є.



Зазначимо, що програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» виконується у межах Угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Для його фінансування Уряд Німеччини через Банк KfW надав грант у €25,5 млн.

Зареєструватися для участі у програмі можна через можна через портал «Дія» або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Нагадаємо, раніше Банк розвитку Ради Європи дав Україні «зелене» світло на приєднання та виділив кошти на підтримку українських біженців в Європі. Як зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків.

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