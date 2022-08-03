Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись програмою — Finance.ua

Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись програмою Вчора 08:01 — Кредит&Депозит

Уряд запускає іпотеку під 3% — хто зможе скористатись програмою

З 1 жовтня уряд запускає програму «Доступна іпотека», завдяки якій ставка для певних категорій українців складатиме 3%.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ставка за іпотекою складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

Програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян:

військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони;

медики;

вчителі та педагогічні працівники;

науковці.

«З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних», — додав очільник Уряду.

Шмигаль наголосив, що нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки: «Наша мета — аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло».

У рамках програми «Доступна іпотека» можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Якщо йдеться про обласний центр, то в будинку, що знаходиться в експлуатації не більше 10 років. Вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку.

Також вартість 1 кв. м не має перевищувати опосередковану вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 рази для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб, на відстані до 15 км від Києва, в 2 рази —-для міст з населенням 100-300 тис. осіб, в 1,75 рази — для інших населених пунктів.

Житло застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість.

Довідка Finance.ua:

раніше голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив механізм, що робити людині зі зруйнованим майном, яке було в кредиті;

на думку експертів, в Україні незабаром може відбутися суттєве падіння цін на нерухомість, проте багато в чому це залежатиме від безпекової ситуації в тій чи іншій області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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