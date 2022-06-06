Списання боргів за іпотеку: хто отримає — Finance.ua

Списання боргів за іпотеку: хто отримає

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив механізм, що робити людині зі зруйнованим майном, яке було в кредиті.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів Данило Гетманцев.

Кого стосується. «По-перше, хочу зазначити, що мова йде лише про сумлінних боржників. Тобто тих, хто обслуговував свій борг, тобто не мав заборгованості в мирний час. Але на сьогодні має заборгованість у зв’язку з тим, що його майно понівечене або зруйноване. Відповідно це необхідно довести документами і на цій підставі отримати списання цієї заборгованості», — поінформував Гетманцев.

Крім того, він додав, що якщо український військовий є на передовій та ризикує своїм життям, захищаючи Україну, то жодний банк не може вимагати в нього прострочену заборгованість на період військових дій і шість місяців після цього.

Довідка Finance.ua:

Як раніше повідомляв Гетманцев, кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть. Готується законопроєкт, згідно з яким кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.