Списання боргів за іпотеку: хто отримає — Finance.ua
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Списання боргів за іпотеку: хто отримає

Вчора 09:02Кредит&Депозит
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив механізм, що робити людині зі зруйнованим майном, яке було в кредиті.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів Данило Гетманцев.
Кого стосується. «По-перше, хочу зазначити, що мова йде лише про сумлінних боржників. Тобто тих, хто обслуговував свій борг, тобто не мав заборгованості в мирний час. Але на сьогодні має заборгованість у зв’язку з тим, що його майно понівечене або зруйноване. Відповідно це необхідно довести документами і на цій підставі отримати списання цієї заборгованості», — поінформував Гетманцев.

Що та коли отримають українці замість зруйнованого житла 🏢

Крім того, він додав, що якщо український військовий є на передовій та ризикує своїм життям, захищаючи Україну, то жодний банк не може вимагати в нього прострочену заборгованість на період військових дій і шість місяців після цього.

Довідка Finance.ua:

  • Як раніше повідомляв Гетманцев, кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть. Готується законопроєкт, згідно з яким кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: УНІАН
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