Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів, що готується законопроєкт, згідно з яким кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані, пише sud.ua.
«За дорученням Президента погодили з Головою Нацбанку та Прем’єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час воєнних дій. У ВР внесемо законопроєкт протягом наступного тижня», — зазначив він.
Станом на квітень росія знищила 6,8 тис. житлових будинків в Україні.
Нагадаємо, у Харкові почали будувати житло для тих, хто його втратив, та створили чат-бот з даними про пошкодження будинків.
Раніше Президент Зеленський запропонував прибрати панельні будинки по всій Україні. Тому що в Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок.
Також для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки.
Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.
З 26 травня почали діяти нові правила подання заявок на зруйновану нерухомість. Заявку можуть подавати фізособи, юрособи, їхні спадкоємці або правонаступники.
компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати громадяни України, які повністю або частково втратили житло, що належить їм на праві приватної власності, в результаті бойових дій, викликаних збройною агресією російської федерації;
до цієї категорії належать фізичні особи, які володіли нерухомістю, були членами житлово-будівельних кооперативів та їхні спадкоємці.