Кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть — Гетманцев — Finance.ua
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Кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть — Гетманцев

Вчора 13:00Нерухомість
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Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів, що готується законопроєкт, згідно з яким кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані, пише sud.ua.
«За дорученням Президента погодили з Головою Нацбанку та Прем’єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час воєнних дій. У ВР внесемо законопроєкт протягом наступного тижня», — зазначив він.
Станом на квітень росія знищила 6,8 тис. житлових будинків в Україні.
Нагадаємо, у Харкові почали будувати житло для тих, хто його втратив, та створили чат-бот з даними про пошкодження будинків.
Раніше Президент Зеленський запропонував прибрати панельні будинки по всій Україні. Тому що в Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок.
Також для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки. Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.
З 26 травня почали діяти нові правила подання заявок на зруйновану нерухомість. Заявку можуть подавати фізособи, юрособи, їхні спадкоємці або правонаступники.
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Інформація Finance.ua:

  • компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати громадяни України, які повністю або частково втратили житло, що належить їм на праві приватної власності, в результаті бойових дій, викликаних збройною агресією російської федерації;
  • до цієї категорії належать фізичні особи, які володіли нерухомістю, були членами житлово-будівельних кооперативів та їхні спадкоємці.

Що та коли отримають українці замість зруйнованого житла 🏢

За матеріалами: Finance.ua
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