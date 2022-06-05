Кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть — Гетманцев

Вчора 13:00 — Нерухомість

кредити за купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані, пише Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів, що готується законопроєкт, згідно з якимпише sud.ua.

«За дорученням Президента погодили з Головою Нацбанку та Прем’єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час воєнних дій. У ВР внесемо законопроєкт протягом наступного тижня», — зазначив він.

Станом на квітень росія знищила 6,8 тис. житлових будинків в Україні.

Нагадаємо, у Харкові почали будувати житло для тих, хто його втратив, та створили чат-бот з даними про пошкодження будинків.

Раніше Президент Зеленський запропонував прибрати панельні будинки по всій Україні. Тому що в Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок.

Також для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки. Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.

З 26 травня почали діяти нові правила подання заявок на зруйновану нерухомість. Заявку можуть подавати фізособи, юрособи, їхні спадкоємці або правонаступники.

Інформація Finance.ua:

компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати громадяни України, які повністю або частково втратили житло, що належить їм на праві приватної власності, в результаті бойових дій, викликаних збройною агресією російської федерації;

до цієї категорії належать фізичні особи, які володіли нерухомістю, були членами житлово-будівельних кооперативів та їхні спадкоємці.

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