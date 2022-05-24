У «Дію» вже подали понад 170 тис. заявок на компенсацію за зруйноване війною житло — Finance.ua

У «Дію» вже подали понад 170 тис. заявок на компенсацію за зруйноване війною житло
Через застосунок «Дія» вже надійшло понад 170 тис. заяв від українців про пошкодження або знищення житла під час війни для його відбудови.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
На запитання, скільки вже через застосунок «Дія» українці подали заявок про пошкодження житла, у Мінцифри відповіли: «172 345».
Мінцифри 30 березня повідомило, що в застосунку «Дія» дозволили подавати заявку про пошкоджене житло під час війни, розв’язаної рф проти України, для його відбудови.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.