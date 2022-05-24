У «Дію» вже подали понад 170 тис. заявок на компенсацію за зруйноване війною житло — Finance.ua
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У «Дію» вже подали понад 170 тис. заявок на компенсацію за зруйноване війною житло

Вчора 11:44Казна та Політика
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Через застосунок «Дія» вже надійшло понад 170 тис. заяв від українців про пошкодження або знищення житла під час війни для його відбудови.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
На запитання, скільки вже через застосунок «Дія» українці подали заявок про пошкодження житла, у Мінцифри відповіли: «172 345».
Мінцифри 30 березня повідомило, що в застосунку «Дія» дозволили подавати заявку про пошкоджене житло під час війни, розв’язаної рф проти України, для його відбудови.

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За матеріалами: УНН
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