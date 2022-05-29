Для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки: будівництво таких будинків триватиме близько 60 днів — Finance.ua

Для переселенців в Україні збудують спеціальні будинки: будівництво таких будинків триватиме близько 60 днів

Вчора 09:17 — Нерухомість

Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків.

Про це розповів директор науково-технічного центру Іван Перегінець агенції «Інтерфакс-Україна».

За його словами, великі проєкти багатоповерхового житла, які пропонує Офіс президента та Мінрегіон, не можуть будуватися швидко.

«Ми запропонували більш універсальний формат житлового будинку для територіальних громад — це восьмиквартирний житловий будинок. Ми пропрацювали близько 30 ескізних проєктів та вийшли на фінішну пряму затвердження проєктної документації», — зазначив Перегинець.

Перегінець наголосив, що вони вже запланували співпрацю з низкою об’єднаних територіальних громад та розробили меморандум про виділення землі під будівництво.

Будівництво таких будинків займе близько 60 днів, що дозволить швидко розселити людей, які потребують житла. Також цей проєкт можна реалізувати за допомогою окремих мікрорайонів.

«Думаю, що почнемо над цим працювати буквально за місяць-два. Запрошую всіх голів територіальних громад звертатися з цього приводу до Академії будівництва», — додав директор НТЦ.

Станом на кінець травня будівельні роботи активно ведуть у багатьох областях України, найбільш активно — у західних та центральних областях:

у Черкаській області 92% майданчиків працюють;

на Закарпатті та Волині відновили спорудження 88% ЖК;

Івано-Франківська область — 86%;

Рівненська область — 85%;

Тернопільська область — 81%;

Львівська область — 79%;

Вінницька область — 79%;

Полтавська область — 72%.

У Харкові, Чернігові, Бучі та Ірпені темпи відновлення будівництва повільніші, а у столиці цей показник становить 17%.

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