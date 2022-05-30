Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій Україні — Finance.ua

Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій Україні

Вчора 09:15 — Нерухомість

В Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок.

Про це повідомляє Офіс президента

Повідомляється, що вчора Зеленський провів робочу нараду щодо ситуації в Харківській області та Харкові. Зокрема, він запропонував вивчити доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, у тому числі з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

«Якщо вже так сталося і у нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», — зазначив президент.

На його думку, це ще й можливість модернізувати країну і міста, побудувати сучасне житло. Зеленський підкреслив, що нові будинки треба будувати обов’язково з бомбосховищами і укриттями.

«Повинні знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з точки зору гарантій, а керівники міст і областей повинні знаходити класні проекти і гроші», — зазначив Зеленський.

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