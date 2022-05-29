Квартири в Україні стануть дешевшими: експерт розповів, чого чекати від ринку нерухомості — Finance.ua

Квартири в Україні стануть дешевшими: експерт розповів, чого чекати від ринку нерухомості

Вчора 20:30 — Нерухомість

Квартири в Україні стануть дешевшими: експерт розповів, чого чекати від ринку нерухомості

В Україні незабаром може відбутися суттєве падіння цін на нерухомість, проте багато в чому це залежатиме від безпекової ситуації в тій чи іншій області.

Про це у коментарі «Україна 24» розповів фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

Він зазначив, що зниження цін на нерухомість по Україні точно не буде рівномірним, оскільки попит людей на житло в одній області може бути значно вищим, ніж в іншій.

«Наприклад, зараз найцікавішим для покупців є житло у західних областях України. Відповідно, і ціни там зросли як мінімум на 20 — 30% (на оренду — у деяких випадках взагалі у рази) порівняно з вартістю до повномасштабного вторгнення агресора», — каже Слуцький.

Інша ситуація спостерігається у більш «небезпечних» містах, на кшталт Одеси чи Дніпра, де попит на нерухомість не зростає, а тому підвищення її вартості там у найближчому майбутньому не відбудеться. Місцями ж, каже Слуцький, взагалі очікується падіння цін на 10-20%.

За його словами, минулого року спостерігався тренд на зростання цін на нерухомість, проте через війну його було переламано.

Інформація Finance.ua:

на заході України за останні пів року значно зросла ціна оренди квартир. Наприклад, в Ужгороді та області ціни підскочили на 225%, а на другому місці за дорожнечею — Чернівецька область, де зняти квартири стало дорожче на 156%;

в Україні деяким спеціалістам відкрили доступ до реєстрів нерухомості та юридичних осіб, що дозволяє оформити угоду купівлі-продажу житла. Як у воєнний час купити квартиру без ризиків та у чому особливість таких угод — розповів експерт.



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