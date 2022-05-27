Как в военное время купить квартиру без рисков: советы эксперта — Finance.ua

Как в военное время купить квартиру без рисков: советы эксперта
В Украине некоторым специалистам открыли доступ к реестрам недвижимости и юрлиц, что позволяет оформить сделку купли-продажи жилья. Но публичный доступ к реестрам закрыт, поэтому вряд ли удастся самостоятельно провести необходимую проверку перед сделкой, рассказывает адвокат.
«С учетом того, что реестры закрыты для публичного доступа, сложно заранее, на этапе подготовки к соглашению, произвести надлежащую проверку объекта недвижимости и продавца. Самостоятельно, без привлечения профильного юриста, покупателю произвести такую проверку в нынешних условиях практически невозможно. Также покупателю следует заручиться поддержкой проверенного нотариуса», — отметил эксперт.
Особенности подготовки сделок
«Например, тот же Единый госреестр судебных решений закрыт. Это усложняет процесс проверки судебных споров, которые ведет продавец или предметом которых является непосредственно объект недвижимости», — говорит адвокат.
По его словам, также у нотариусов нет доступа к реестрам территориальных общин, поэтому не выходит быстро проверить, кто зарегистрирован в квартире.
«Ранее такую проверку проводили заранее, до сделки и непосредственно перед подписанием договора. Сейчас же нотариусам приходится письменно обращаться в соответствующие органы регистрации по месту жительства и ожидать ответ. Это открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов», — считает эксперт.
Чтобы минимизировать такой риск, адвокат рекомендует уделить внимание этому вопросу в самом договоре купли-продажи.
Юристы говорят, что самое важное в новых сделках — это рыночный уровень цены. Если в договоре будет заниженная по сравнению с рынком цена объекта, это может в будущем создать основания для продавца оюжаловать сделку.
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