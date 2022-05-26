Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир — Finance.ua
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Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Сегодня 13:03Недвижимость
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Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартирПодорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир
На западе Украины за последние полгода значительно возросла цена аренды квартир.
Таковы данные исследования рынка от ресурса Flatfy за октябрь 2021-го — май 2022 года.

Где подорожала аренда квартиры?

По сравнению с октябрем в мае наибольший рост стоимости аренды жилья зафиксировали на Закарпатье:
  • в Ужгородской области цены подскочили на 225%;
  • на втором месте Черновицкая область, где снять квартиры стало дороже на 156%;
  • в тройке лидеров оказалась также Ивано-Франковская область, где цены на аренду квартир подскочили на 128%;
  • высокий ценовой показатель (+96%) и во Львовской области, где жилье снимать всегда было дороговато.
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Значительно выросла (+88%) стоимость аренды в Черкасской области. Достаточно большие суммы придется заплатить за квартиру в Тернопольской (+81%) и Винницкой (+55%) областях.
Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Где ценовые скачки незначительны или ушли в минус?

Незначительный скачок цен на аренду квартир заметен в Хмельницкой (+46%), Запорожской (+41%), Ровенской (+35%) и Днепропетровской (+34%) областях. Сравнительно небольшие наценки выставили владельцы недвижимости на Волыни (+20%), Сумской (+15%), Черниговской (+10%), Полтавской (+5%) и Кировоградской (+5%) областях.
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В Житомире и в Харькове стоимость аренды не изменилась. В других областях, где недавно были или идут боевые действия, цены даже стали ниже довоенных.
В частности, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам: Сьогодні
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