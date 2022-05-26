Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир — Finance.ua

Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Сегодня 13:03 — Недвижимость

Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

На западе Украины за последние полгода значительно возросла цена аренды квартир.

Таковы данные исследования рынка от ресурса Flatfy за октябрь 2021-го — май 2022 года.

Где подорожала аренда квартиры?

По сравнению с октябрем в мае наибольший рост стоимости аренды жилья зафиксировали на Закарпатье:

в Ужгородской области цены подскочили на 225%;

на втором месте Черновицкая область, где снять квартиры стало дороже на 156%;

область, где снять квартиры стало дороже на 156%; в тройке лидеров оказалась также Ивано-Франковская область, где цены на аренду квартир подскочили на 128%;



область, где цены на аренду квартир подскочили на 128%; высокий ценовой показатель (+96%) и во Львовской области, где жилье снимать всегда было дороговато.



Значительно выросла (+88%) стоимость аренды в Черкасской области. Достаточно большие суммы придется заплатить за квартиру в Тернопольской (+81%) и Винницкой (+55%) областях.

Где ценовые скачки незначительны или ушли в минус?

Незначительный скачок цен на аренду квартир заметен в Хмельницкой (+46%), Запорожской (+41%), Ровенской (+35%) и Днепропетровской (+34%) областях. Сравнительно небольшие наценки выставили владельцы недвижимости на Волыни (+20%), Сумской (+15%), Черниговской (+10%), Полтавской (+5%) и Кировоградской (+5%) областях.

В Житомире и в Харькове стоимость аренды не изменилась. В других областях, где недавно были или идут боевые действия, цены даже стали ниже довоенных.

В частности, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

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