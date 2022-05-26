Подорожание на 225%: где в Украине самые высокие цены на аренду квартир — Finance.ua

В Житомире и в Харькове стоимость аренды не изменилась. В других областях, где недавно были или идут боевые действия, цены даже стали ниже довоенных.
В частности, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.
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