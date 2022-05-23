Вторичная недвижимость: в Киеве спрос обвалился на 50%, на юге и востоке — на 90-100% — Finance.ua
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Вторичная недвижимость: в Киеве спрос обвалился на 50%, на юге и востоке — на 90-100%

Сегодня 16:00Недвижимость
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Спрос на покупку квартир упал на всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90-100%.
Об этом говорится в пресс-релизе Flatfy.
Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%.
Вторичная недвижимость: в Киеве спрос обвалился на 50%, на юге и востоке — на 90-100%
Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали на минус 33%.
Показатель предложения вторичного жилья упал меньше в Днепропетровской области — минус 2%, Киевской области — минус 25% и Закарпатской области — минус 26%.
Больше всего уменьшилось предложение в Кировоградской области — минус 92%, в Житомирской области — минус 86%, в Николаевской области — минус 85%.
Вторичная недвижимость: в Киеве спрос обвалился на 50%, на юге и востоке — на 90-100%
Аналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине.
Больше всего он упал на востоке и юге Украины.
на минус 100% в Херсонской области,
на минус 94% в Николаевской области
на минус 91% в Харьковской области,
на минус 86% — в Одесской и Запорожской областях.
Вторичная недвижимость: в Киеве спрос обвалился на 50%, на юге и востоке — на 90-100%
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По материалам: Finance.ua
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