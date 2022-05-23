Вторичная недвижимость: в Киеве спрос обвалился на 50%, на юге и востоке — на 90-100%

Сегодня 16:00 — Недвижимость

Спрос на покупку квартир упал на всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90-100%.

Об этом говорится в пресс-релизе Flatfy.

Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%.

Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали на минус 33%.

Показатель предложения вторичного жилья упал меньше в Днепропетровской области — минус 2%, Киевской области — минус 25% и Закарпатской области — минус 26%.

Больше всего уменьшилось предложение в Кировоградской области — минус 92%, в Житомирской области — минус 86%, в Николаевской области — минус 85%.

Аналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине.

Больше всего он упал на востоке и юге Украины.

на минус 100% в Херсонской области,

на минус 94% в Николаевской области

на минус 91% в Харьковской области,

на минус 86% — в Одесской и Запорожской областях.

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