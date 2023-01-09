Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше — Finance.ua

Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше
В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату в розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.
Кому платять від 40 тис. грн
За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу. Наприклад, роботодавці зараз шукають таких спеціалістів:
- геофизик — зарплата 54 000 грн;
- трейдер — 45 000 грн.;
- водій міжнародних перевезень — 42 500 грн.;
- фінансовий директор — 40 000 грн
- ендодонтист — 40 000 грн
- директор по маркетингу — 40 000 грн
Також високу зарплату в Україні отримують медіабайєри, які просувають та публікують рекламну продукцію, та стоматологи.
Кому підвищать зарплати 2023 року
2023 року роботодавці в Україні збережуть зарплати на поточному рівні або почнуть поступово підвищувати їх.
В огляді Фокусу йдеться про те, що ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні в 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого зростання доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи варто.
У той же час, деякі експерти вважають, що в певних галузях зарплати в 2023 році все ж таки зростуть. Експерти вважають, що насамперед це відбудеться у сферах, пов’язаних із відновленням країни, а саме:
- будівництво;
- енергія;
- ліки;
- військово-промисловий комплекс (ВПК);
- виробництво високотехнологічних товарів;
- агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.
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