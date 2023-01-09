Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше — Finance.ua
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Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше

Особисті фінанси
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Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше
Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше
В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату в розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.

Кому платять від 40 тис. грн

За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу. Наприклад, роботодавці зараз шукають таких спеціалістів:
  • геофизик — зарплата 54 000 грн;
  • трейдер — 45 000 грн.;
  • водій міжнародних перевезень — 42 500 грн.;
  • фінансовий директор — 40 000 грн
  • ендодонтист — 40 000 грн
  • директор по маркетингу — 40 000 грн
Також високу зарплату в Україні отримують медіабайєри, які просувають та публікують рекламну продукцію, та стоматологи.

Кому підвищать зарплати 2023 року

2023 року роботодавці в Україні збережуть зарплати на поточному рівні або почнуть поступово підвищувати їх.
В огляді Фокусу йдеться про те, що ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні в 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого зростання доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи варто.
У той же час, деякі експерти вважають, що в певних галузях зарплати в 2023 році все ж таки зростуть. Експерти вважають, що насамперед це відбудеться у сферах, пов’язаних із відновленням країни, а саме:
  • будівництво;
  • енергія;
  • ліки;
  • військово-промисловий комплекс (ВПК);
  • виробництво високотехнологічних товарів;
  • агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.
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За матеріалами:
Фокус
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