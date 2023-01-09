Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше — Finance.ua

Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Не лише айтівці: кому в Україні платять 40 тисяч гривень та більше

В Україні можна знайти роботу та отримувати зарплату в розмірі 40 тис. грн і навіть більше. Причому це стосується не лише працівників сфери IT, свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.

Кому платять від 40 тис. грн

За середньої зарплати в 15 тис. грн в Україні таки є сфери діяльності, працюючи в яких можна заробляти в рази більше навіть за умов воєнного часу. Наприклад, роботодавці зараз шукають таких спеціалістів:

геофизик — зарплата 54 000 грн;

трейдер — 45 000 грн.;

водій міжнародних перевезень — 42 500 грн.;

фінансовий директор — 40 000 грн

ендодонтист — 40 000 грн

директор по маркетингу — 40 000 грн

Також високу зарплату в Україні отримують медіабайєри, які просувають та публікують рекламну продукцію, та стоматологи.

Кому підвищать зарплати 2023 року

2023 року роботодавці в Україні збережуть зарплати на поточному рівні або почнуть поступово підвищувати їх.

В огляді Фокусу йдеться про те, що ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні в 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого зростання доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи варто.

У той же час, деякі експерти вважають, що в певних галузях зарплати в 2023 році все ж таки зростуть. Експерти вважають, що насамперед це відбудеться у сферах, пов’язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергія;

ліки;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.

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