Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання — Finance.ua

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання

Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку. Відповідна Постанова № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» з’явилася на урядовому порталі.

Згідно з законом, відтепер на закордонні дипломатичні установи України буде покладено ряд нових обов’язків і саме вони будуть відповідальними за ведення військового обліку військовозобов’язаних осіб, що перебувають за кордоном.

Нові обов’язки українських консульств та посольств за кордоном

згідно з постановою, українські консульства та посольства будуть зобов’язані вести облік військовозобов’язаних осіб, людей призовного віку та резервістів, які на цей момент знаходяться на тимчасовому обліку в посольстві або консульстві. Облік буде вестися за списком;

саме консульства та посольства відтепер будуть нести відповідальність за інформування про початок нового призову громадян України на військову службу людей, які не звільнені від обов’язкової військової служби, не мають відповідних відстрочок та перебувають на тимчасовому консульському обліку;



дипломатичні установи будуть зобов’язані проінформувати про оформлення або зняття з консульського обліку військовозобов’язаних осіб відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки протягом наступних 7 днів.



Нові повноваження дипломатичних установ України за кордоном

З набранням чинності нової постанови, посольства та консульства України отримали право:

вести військовий облік військовозобов’язаних осіб, людей призовного віку та резервістів, які на цей момент знаходяться на тимчасовому обліку в посольстві або консульстві;

вчасно, а само протягом 7 днів, інформувати про оформлення або зняття з консульського обліку військовозобов’язаних осіб відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки.



Також згідно з новою постановою відтепер зняття з військового обліку військовозобов’язаних осіб, людей призовного віку та резервістів, які планують виїхати за кордон на термін більше ніж 3 місяці буде здійснюватися лише після особистого візиту цих осіб з відповідними документами, що підтверджують перетин кордону, до однієї з таких установ:

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;

СБУ;

підрозділ Служби зовнішньої розвідки.



У разі виїзду за кордон на термін більше ніж 3 місяці, військовозобов’язані громадяни будуть зобов’язані стати на облік в посольстві або консульстві України в країні перебування.

Хто зобов’язаний ставати на військовий облік

особи призовного віку від 16 до 27 років;

військовозобов’язані особи та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у резерві;



жінки, що здобули медичну або фармацевтичну освіту;



по бажанню — жінки, які здобули освіту в галузі споріднених з військовою справою професій.



Стати на військовий облік в режимі онлайн

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, завдяки якій військовозобов’язані особи та резервісти зможуть надавати відповідні дані про себе військкоматам через державний додаток «Дія».

Тож громадяни можуть по власному бажанню подати відповідні відомості задля надання своїх особистих даних до Єдиного державного реєстру призовників.

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