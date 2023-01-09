14 тисяч ФОПів та зростання покупок в інтернет-магазинах: як працював бізнес у грудні 2022 — Finance.ua

14 тисяч ФОПів та зростання покупок в інтернет-магазинах: як працював бізнес у грудні 2022 Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

14 тисяч ФОПів та зростання покупок в інтернет-магазинах: як працював бізнес у грудні 2022

У грудні було зареєстровано понад 14,6 тисяч ФОПів та 3 тисячі нових компаній. Загалом за весь 2022 рік було зареєстровано 203 тисячі ФОПів та 33,4 тис. компаній.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, від початку грудня обіги закладів громадського харчування почали рости — та навіть перевищили показники лютого. Так, в останній тиждень місяця в Україні працювало 70% закладів у порівнянні з показниками до великого вторгнення. А їх обіги становили 105% у порівнянні з працюючими закладами у лютому.

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Середній чек в закладах виріс від 19% до 49% на середину грудня у порівнянні з торішніми показниками. Найбільше виручка та середній чек зросли у фастфудів.

Інфографіка: Опендатабот

За місяць кількість актів у сервісі Вчасно зросла на 9%, а договорів — на 16%. У порівнянні з періодом до великого вторгнення, кількість актів зросла у 1,5 рази, а договорів — у більш ніж вдвічі.

Інфографіка: Опендатабот

За даними сервісу Хорошоп, кількість покупок в інтернет-магазинах продовжує рости. В останні тижні грудня українці робили в 1,6 разів більше покупок у порівнянні з показниками до великого вторгнення.

Інфографіка: Опендатабот

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