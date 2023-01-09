В Україні перерахують плату за доставку газу: як зміняться платіжки (інфографіка) — Finance.ua

В Україні перерахують плату за доставку газу: як зміняться платіжки (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

В Україні перерахують плату за доставку газу: як зміняться платіжки (інфографіка)

У січні вартість доставки (розподілу) газу може сильно змінитись для українців — сума може як збільшитися, так і зменшитися порівняно з груднем.

Це пов’язано не зі змінами тарифу, а з методикою нарахування самої плати за доставку у 2023 році, пише «ГазПравда».

«Із 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують, ґрунтуючись уже на нових даних споживання, тобто за попередній газовий рік. Газовим роком називається період з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Для обрахування щомісячного платежу за розподіл газу на 2023 рік рахують кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Торік споживачі платили за розподіл по формулі: щомісячна плата за доставку = тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) / 12.

А 2023 року формула враховує вже інші дані споживання газу: щомісячна плата за доставку = тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року) / 12.

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Тож ті споживачі, які за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року зменшили своє споживання газу у порівнянні з попереднім газовім роком, тепер платитимуть за розподіл менше. Хто ж, навпаки, спалив більше, побачить у платіжках і більші цифри.

Сам тариф на розподіл не змінюється. Чинні тарифи залишаються актуальними принаймні до завершення війни.

Також зазначається, що для різних облгазів тарифи різняться. Це залежить від ряду факторів: від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для забезпечення функціонування мережі.

Найменше за доставку нині платять кияни — лише 38 копійок за кубометр. Найбільше ж — споживачі ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.) — 2,95 грн за кубометр.

Якщо не користуєшся газом, за послугу все одно треба платити

Навіть, якщо споживач не користувався газом цілий рік, але підключений до труби, він усе одно має сплатити за послугу доставки.

Обов’язковий мінімальний об’єм газу, за розподіл якого доведеться сплатити облгазу, залежить від переліку газового обладнання в оселі:

39 кубометрів за рік — для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 кубометрів за рік — для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів за рік — для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, зокрема — для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Тобто на практиці за доставку не платять лише ті споживачі, яких узагалі від’єднали від труби (це має бути підтверджено відповідним актом).

Інфографіка: ГазПравда

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