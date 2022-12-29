Як змінити власника домогосподарства для постачання газу — Finance.ua

Як змінити власника домогосподарства для постачання газу Сьогодні 09:59 — Особисті фінанси

Як змінити власника домогосподарства для постачання газу

У «Нафтогазі» розповіли, як змінити власника домогосподарства. Для цього потрібно зробити кілька кроків — зібрати пакет необхідних документів та передати його компанії.

До пакету документів, як повідомили у «Нафтогазі» , входить заява. Шаблон можна знайти за посиланням

оберіть «Шаблон заяви-приєднання до умов типового договору»;

натисніть «Word»;

завантажте документ на ПК;

після завантаження заяву слід роздрукувати та заповнити.

Крім заяви до пакету входять індивідуальний податковий номер (ІПН) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документ, що підтверджує право власності на житло.

Після цього пакет слід передати до «Нафтогазу». Способів для цього кілька:

відсканувати або зробити чіткі фото кожного документа та надіслати на електронну пошту client@gas.ua;

надіслати копії документів поштою: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ «ГК «Нафтогаз України»;

звернутися до найближчого відділення банку-партнера ПУМБ або Центру підключення клієнтів «Нафтогазу». У цьому випадку, крім зазначених документів, з собою потрібно взяти паспорт або ID-картку. Всі актуальні адреси на карті за посиланням.

«Всі надіслані документи обробляються почергово. Переглянути внесені зміни ви зможете в особистому кабінеті на сайті або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ», — зазначили в «Нафтогазі».

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