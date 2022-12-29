Як змінити власника домогосподарства для постачання газу — Finance.ua
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Як змінити власника домогосподарства для постачання газу

Особисті фінанси
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Як змінити власника домогосподарства для постачання газу
Як змінити власника домогосподарства для постачання газу
У «Нафтогазі» розповіли, як змінити власника домогосподарства. Для цього потрібно зробити кілька кроків — зібрати пакет необхідних документів та передати його компанії.
До пакету документів, як повідомили у «Нафтогазі», входить заява. Шаблон можна знайти за посиланням:
  • оберіть «Шаблон заяви-приєднання до умов типового договору»;
  • натисніть «Word»;
  • завантажте документ на ПК;
  • після завантаження заяву слід роздрукувати та заповнити.
Як змінити власника домогосподарства для постачання газу
Крім заяви до пакету входять індивідуальний податковий номер (ІПН) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документ, що підтверджує право власності на житло.
Після цього пакет слід передати до «Нафтогазу». Способів для цього кілька:
  • відсканувати або зробити чіткі фото кожного документа та надіслати на електронну пошту client@gas.ua;
  • надіслати копії документів поштою: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ «ГК «Нафтогаз України»;
  • звернутися до найближчого відділення банку-партнера ПУМБ або Центру підключення клієнтів «Нафтогазу». У цьому випадку, крім зазначених документів, з собою потрібно взяти паспорт або ID-картку. Всі актуальні адреси на карті за посиланням.
«Всі надіслані документи обробляються почергово. Переглянути внесені зміни ви зможете в особистому кабінеті на сайті або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ», — зазначили в «Нафтогазі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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