У 2023 році Україна має сплатити понад 122 млрд гривень зовнішнього боргу — Finance.ua
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У 2023 році Україна має сплатити понад 122 млрд гривень зовнішнього боргу

Казна та Політика
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У 2023 році Україна має сплатити понад 122 млрд гривень зовнішнього боргу
У 2023 році Україна має сплатити понад 122 млрд гривень зовнішнього боргу
Цьогоріч держава має сплатити понад 122 млрд гривень за зовнішнім боргом, платежі за внутрішнім боргом становлять 536 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Відомство оприлюднило прогнози на початку 2023 року. Більшість із суми зовнішнього боргу припадає на погашення позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями — майже 97,5 млрд гривень. Решта — це комерційні та офіційні позики, що загалом становлять понад 24 млрд гривень.
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Крім того, згідно з прогнозом Мінфіну, упродовж року держава має виплатити близько 536 млрд гривень за внутрішнім боргом. Перелік платежів містить обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що обійдеться бюджету у понад 203 млрд гривень, та кредитів НБУ — 80 млн гривень.
Також протягом 2023 року держава погасить понад 332 млрд гривень за самими ОВДП та 13 млн гривень кредитів НБУ.
Нагадаємо, протягом ІІІ кварталу 2022 року валовий зовнішній борг України зменшився на 4,3 млрд доларів до 124,2 млрд доларів. У порівнянні з початком року борг зменшився на 5,5 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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