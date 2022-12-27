Україна наростила держборг у валюті та гривні — Finance.ua

Україна наростила держборг у валюті та гривні Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Україна наростила держборг у валюті та гривні

Станом на 30 листопада цього року державний та гарантований державою борг становив 3,93 трлн грн, або $107,46 млрд.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Зокрема, зовнішній борг сягає 2,53 трлн грн (64,49% від загальної суми), або $69,31 млрд. Водночас внутрішній борг становить 1,39 трлн грн (35,51%), або $38,16 млрд.

Протягом місяця сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 158,7 млрд грн, у доларовому — на $4,34 млрд.

Як зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, основна причина зростання держборгу в листопаді — зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Так, дві третини приросту припадає на пільгові довгострокові позики ЄС (головним чином €2,5 млрд макрофінансової допомоги).

На кінець листопада співвідношення державного боргу до ВВП становило 83,1%, хоча роком раніше воно було на рівні 48,9%.

З початку року держборг у валютному еквіваленті збільшився на 9,7%, або на $9,5 млрд, а у гривневому — на 47,1%, або на 1,26 трлн грн.

Попри відчутне зростання державного боргу, боргові ризики залишаються контрольованими, зазначив Гетманцев. Більшість суми становить зовнішня заборгованість. Комерційну частину (єврооблігації та варанти) реструктуризували до середини 2024 року.

Крім того, збільшуються обсяги грантового фінансування (безповоротної допомоги). За оцінками МВФ, обсяг отриманих грантів збільшиться з $14 млрд поточного року до $18 млрд у 2023-му, а їхня частка в офіційному фінансуванні становитиме 49%.

Нардеп додав, що зниження боргових ризиків та боргового навантаження буде забезпечуватися за рахунок економічного відновлення, активних операцій з держборгом та конфіскації російських активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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