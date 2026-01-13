День финансов: закон о жилищной политике, новые ориентиры курса гривны, пошлины для стран, торгующих с Ираном Сегодня 17:35

Вторник, 13 января. В Украине утратят силу Жилищный кодекс Украины и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда», а также появятся новые форматы работы. Рассказываем о новшествах для украинцев в этом году.

Результаты обстрелов

Кабинет Министров принимает меры по восстановлению полноценного энергообеспечения после новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Правительство координирует действия с торговыми сетями. Ситуация с обеспечением населения продуктами питания находится под контролем. С учетом ситуации на местах разворачивают дополнительные пункты несокрушимости по всему государству.

Закон о жилищной политике

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона «Об основных принципах жилищной политики». Документ закладывает новую системную модель формирования и реализации государственной жилищной политики и заменяет устаревшую нормативную базу.

В связи с принятием нового закона признаны утратившими силу Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда». Это означает фактический переход к новой современной модели регулирования жилищных отношений в Украине.

25 территориальных общин из разных регионов Украины подали заявки на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья. Экспериментальный проект предусматривает строительство муниципального арендного жилья, которое будет находиться в собственности общин и будет предоставляться по арендным ставкам ниже рыночных.

Еще совсем недавно и первичный, и вторичный рынки жилья находились в состоянии стагнации. Однако за последние полгода, а особенно в последние месяцы, ситуация стала постепенно меняться.

Новые ориентиры курса гривны

Как рассказали аналитики ICU, Национальный банк начал 2026 год с ослабления официального курса гривны без существенного увеличения валютных интервенций. Таким образом, регулятор формирует ориентиры возможного нового коридора колебаний курса гривны. По итогам 2026 года в ICU прогнозируется постепенное управляемое ослабление курса гривны до уровня около 44,3 грн за доллар США.

Добавим, что по данным НБУ, в декабре базовая инфляция была ниже, чем ожидалось, за счет более быстрого замедления удорожания непродовольственных товаров и услуг на фоне ослабления давления со стороны рынка труда и устойчивой ситуации на валютном рынке.

Новый Трудовой кодекс

Как рассказала заместитель министра экономики Дария Марчак, в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней.

Как свидетельствуют результаты опроса robota.ua, более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма. Семь из десяти работодателей при определении зарплат ориентируются сразу на два показателя: средний уровень оплаты на рынке и предложения конкурентов.

Аналитика Djinni показывает , что специалисты по анализу данных сейчас получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.

Штрафы для ФЛП

В 2026 году при несоблюдении правил фискализации расчетных операций применяются финансовые санкции в полном объеме. Ведь для ФЛП этап адаптации к использованию кассовых аппаратов официально завершился. Если ранее законодательство разрешало предпринимателям платить лишь часть суммы штрафа за отсутствие РРО или ПРРО, то с 2026 года штрафы выросли

Поддержка ВСУ

В 2025 году на специальный счет, открытый Национальным банком для поддержки Сил обороны, поступали миллиарды гривен, в частности от донаторов из Франции, Дании и Литвы. В общей сложности по итогам 2025 года объем поступлений составил почти 97 млрд грн в эквиваленте. Для сравнения, в 2024 году на этот счет поступило около 16 млрд. грн. в эквиваленте.

Регистрация авто

Спрос на транспортные средства в Украине остается стабильно высоким. В течение 2025 года сервисные центры МВД совершили 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Через «Дію» было перерегистрировано 217 902 транспортных средств.

Пошлины для стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, продолжающих торговлю с Ираном. Президент США таким образом намерен повлиять на правительство Ирана, которое сейчас жестоко подавляет протесты в стране.

Экономическая ситуация в Иране резко обострилась в конце декабря после обвала национальной валюты до рекордно низкого уровня. Падение риала привело к стремительному росту цен, поэтому даже товары первой необходимости стали недоступными для значительной части населения.

