0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: закон о жилищной политике, новые ориентиры курса гривны, пошлины для стран, торгующих с Ираном

4
Вторник, 13 января. В Украине утратят силу Жилищный кодекс Украины и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда», а также появятся новые форматы работы. Рассказываем о новшествах для украинцев в этом году.

Результаты обстрелов

Кабинет Министров принимает меры по восстановлению полноценного энергообеспечения после новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Правительство координирует действия с торговыми сетями. Ситуация с обеспечением населения продуктами питания находится под контролем. С учетом ситуации на местах разворачивают дополнительные пункты несокрушимости по всему государству.

Закон о жилищной политике

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона «Об основных принципах жилищной политики». Документ закладывает новую системную модель формирования и реализации государственной жилищной политики и заменяет устаревшую нормативную базу.
В связи с принятием нового закона признаны утратившими силу Жилищный кодекс Украины и Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда». Это означает фактический переход к новой современной модели регулирования жилищных отношений в Украине.
25 территориальных общин из разных регионов Украины подали заявки на участие в экспериментальном проекте по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья. Экспериментальный проект предусматривает строительство муниципального арендного жилья, которое будет находиться в собственности общин и будет предоставляться по арендным ставкам ниже рыночных.
🏠 Еще совсем недавно и первичный, и вторичный рынки жилья находились в состоянии стагнации. Однако за последние полгода, а особенно в последние месяцы, ситуация стала постепенно меняться. Действительно ли на рынке недвижимости уже закрепляется соответствующий тренд и каким образом влияют государственные программы кредитования граждан на него, рассказываем в новой статье:

🔗 Государственные программы кредитования жилья: влияние и особенности

Новые ориентиры курса гривны

Как рассказали аналитики ICU, Национальный банк начал 2026 год с ослабления официального курса гривны без существенного увеличения валютных интервенций. Таким образом, регулятор формирует ориентиры возможного нового коридора колебаний курса гривны. По итогам 2026 года в ICU прогнозируется постепенное управляемое ослабление курса гривны до уровня около 44,3 грн за доллар США.
Добавим, что по данным НБУ, в декабре базовая инфляция была ниже, чем ожидалось, за счет более быстрого замедления удорожания непродовольственных товаров и услуг на фоне ослабления давления со стороны рынка труда и устойчивой ситуации на валютном рынке.

Новый Трудовой кодекс

Как рассказала заместитель министра экономики Дария Марчак, в проекте нового Трудового кодекса закрепляются современные форматы работы: дистанционная, надомная, работа с нефиксированным рабочим временем. Кроме того, документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 28 календарных дней.
Как свидетельствуют результаты опроса robota.ua, более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма. Семь из десяти работодателей при определении зарплат ориентируются сразу на два показателя: средний уровень оплаты на рынке и предложения конкурентов.
Аналитика Djinni показывает, что специалисты по анализу данных сейчас получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.

Штрафы для ФЛП

В 2026 году при несоблюдении правил фискализации расчетных операций применяются финансовые санкции в полном объеме. Ведь для ФЛП этап адаптации к использованию кассовых аппаратов официально завершился. Если ранее законодательство разрешало предпринимателям платить лишь часть суммы штрафа за отсутствие РРО или ПРРО, то с 2026 года штрафы выросли.

Поддержка ВСУ

В 2025 году на специальный счет, открытый Национальным банком для поддержки Сил обороны, поступали миллиарды гривен, в частности от донаторов из Франции, Дании и Литвы. В общей сложности по итогам 2025 года объем поступлений составил почти 97 млрд грн в эквиваленте. Для сравнения, в 2024 году на этот счет поступило около 16 млрд. грн. в эквиваленте.

Регистрация авто

Спрос на транспортные средства в Украине остается стабильно высоким. В течение 2025 года сервисные центры МВД совершили 2 195 320 регистрационных действий с транспортными средствами. Через «Дію» было перерегистрировано 217 902 транспортных средств.

Пошлины для стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, продолжающих торговлю с Ираном. Президент США таким образом намерен повлиять на правительство Ирана, которое сейчас жестоко подавляет протесты в стране.
Экономическая ситуация в Иране резко обострилась в конце декабря после обвала национальной валюты до рекордно низкого уровня. Падение риала привело к стремительному росту цен, поэтому даже товары первой необходимости стали недоступными для значительной части населения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems