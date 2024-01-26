День финансов: выплаты ВПЛ, новые программы доступного жилья, бронирование сотрудников за деньги — Finance.ua

День финансов: выплаты ВПЛ, новые программы доступного жилья, бронирование сотрудников за деньги Сегодня 17:55

Пятница, 26 января. В Раде предлагают ввести платеж за отсрочку от мобилизации, а в правительстве разрабатывают новые льготные программы по обеспечению украинцев жильем.

Новые правила бронирования сотрудников. Депутаты Депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от должности, воинского звания или возраста. Так, депутаты хотят ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника — к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Трудоустройство ветеранов. Правительство Правительство стремится создавать условия, в которых ветераны российско-украинской войны захотят открывать бизнесы, возвращаться на предыдущую работу или находить новую. Как сообщает Минэкономики, в бюджете на 2024 год на поддержку ветеранов и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Начало карьеры в ІТ. Как Как свидетельствуют данные исследования онлайн-академии ІТ-профессий Mate academy, в 2023 году кандидаты в ІТ на должность junior-специалиста отправляли свои резюме в среднем 270 раз, прежде чем получить предложение работы. Наибольшей возрастной группой для овладения ІТ являются 16−24 года — 52% трудоустроенных.

Кстати, по данным Work.ua, с января 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023 года, выросли предложения в Херсоне.

Выплаты ВПЛ. Выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство Выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство продлило до 1 марта, после чего получать пособие будут только определенные категории переселенцев.

Как объяснила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отмена компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц, кроме пенсионеров и других категорий, связана с требованиями международных партнеров, которые предоставляют Украине средства.

Рекордный объем валюты. Объем наличной иностранной валюты, которую банки Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2023 года, составил 1 млрд 330 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов). Всего за 2023 год банки ввезли 9 млрд 463 млн долларов, в том числе 7 млрд 842 млн долларов и евро эквиваленте на 1 млрд 531 млн долларов.

Регулирование виртуальных активов. До конца июня 2024 года До конца июня 2024 года должен быть разработан новый проект закона о регулировании виртуальных активов в Украине. В Нацбанке говорят, что ни один из законопроектов о виртуальных активах, зарегистрированных в парламенте, не может рассматриваться как перспективный. Поэтому должен появиться новый, лаконичный законопроект, задающий общую рамку отношений между государством и поставщиками соответствующих услуг.

Новые программы для обеспечения украинцев жильем. Правительство Правительство разрабатывает несколько льготных программ для обеспечения украинцев доступным жильем. Кроме уже существующей программы «єОселя», появятся механизмы «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда».

Военные облигации в «Дії». В «Дії» В «Дії» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь. Ставки по облигациям составляют от 16,25% до 18,00%.

Необлагаемый налогом лимит посылок. Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, планируется повысить до 1000 евро. Порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛПами и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, планируется повысить до 1000 евро. По мнению главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику.

Подразделение операторов дронов в УЗ. Укрзализныця Укрзализныця создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. В составе этого подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта.

Добавим, что Украина может начать производство дронов на территории Литвы.

Временная защита в ЕС. Евросоюз и все страны-члены Евросоюз и все страны-члены готовы продлить меры временной защиты для украинцев на территории ЕС после марта 2025 года, когда действие Директивы временной защиты завершится. Вместе с тем, страны-члены должны учитывать людей, ориентированных на возвращение в Украину, и взвесить, каким образом можно облегчить этот процесс.

Новые функции PayPal. Компания PayPal Компания PayPal запускает продукты на основе искусственного интеллекта и функцию оплаты в один клик. Это первое крупное объявление под руководством исполнительного директора Алекса Крисса, присоединившегося к PayPal в сентябре.

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