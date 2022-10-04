День финансов: военные облигации в «Дія», уведомление о штрафах ПДД, состояние украинского бизнеса — Finance.ua

День финансов: военные облигации в «Дія», уведомление о штрафах ПДД, состояние украинского бизнеса Сегодня 17:50

Во вторник, 4 октября, стало известно, как купить военные облигации в «Дія» и получить справку ВПЛ в случае сбоя «Дія»:

Военные облигации в «Дія». С 3 октября С 3 октября появилась возможность покупать военные облигации без комиссий в несколько тапов. Finance.ua побывал на презентации и пообщался с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В этом материале расскажем, как приобрести военные облигации в «Дія», и какие смыслы Минцифры закладывает в этот инструмент 👇

Военные облигации в Действии.

Также мы рассказали, как получить справку ВПЛ в случае сбоя «Дія». Услуга получения справки ВПЛ стала доступна в приложении «Дія» 19 апреля 2022 года. С тех пор ею воспользовались более 1,4 миллиона украинцев.

Стало известно, что средства из бюджета Мариуполя были направлены на покупку военных облигаций.

Объем частных денежных переводов. Объем частных денежных переводов Объем частных денежных переводов увеличился на 2,5% и составил 1,2 млрд долларов. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 11,7%, другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 20,6%.

При этом НБУ предоставил банкам еще $95 млн и 1 млн евро наличной валюты.

Глава Райффайзен банка назвал причины, почему «Карточный туризм» может вернуться.

Открытый банкинг. В НБУ рассказали, что изменится для украинцев после запуска. В Украине до 1 августа 2025 года должен заработать В Украине до 1 августа 2025 года должен заработать открытый банкинг , предусмотренный законом «О платежных услугах», введенный в действие 1 августа этого года. Как заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, этот закон сделал возможной имплементацию в Украине концепции открытого банкинга, что позволит финучреждениям предложить пользователям финансовых услуг множество новых возможностей.

Состояние украинского бизнеса. Несмотря на полномасштабную войну, 38% руководителей украинских МСБ Несмотря на полномасштабную войну, 38% руководителей украинских МСБ намерены нанять больше персонала в этом году. 70% украинского МСБ, работающего с иностранными клиентами, продолжает работать во время полномасштабной войны, что доказывает их устойчивость при сверхсложных условиях. Еще 22% продолжают работать частично.

Госбюджет Украины. Минфин Минфин отчитывался о доходах и расходах за последний месяц. При этом с начала войны золотовалютный резерв Украины сократился на 3 миллиарда евро.

В августе профицит текущего счета платежного баланса составил $2 млрд.

Как сообщило БЭБ, с начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест активов россии и беларуси (физических и юридических лиц) на 44 млрд грн.

Уведомления о штрафах ПДД. ПриватБанк . ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД. Сервис был недоступен из соображений безопасности — государственные реестры некоторое время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена.

Ставки по депозиту. Банки не спешат повышать ставки по вкладам, поскольку банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. По словам главы правления «Райффайзен банка» Александра Писарука, ставки 💰 Банки не спешат повышать ставки по вкладам, поскольку банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. По словам главы правления «Райффайзен банка» Александра Писарука, ставки будут расти , но ожидать, что ставка по депозиту сможет догнать инфляцию, не стоит. Кстати, получить больше со своего депозита можно на Finance.ua

Что такое «Детство без войны»

Этот благотворительный проект инициирован предпринимателем Русланом Шостаком, основателем и совладельцем национальных торговых сетей EVA и VARUS. Его цель — эвакуация детей из Украины в Турцию на период военных действий и обеспечение там всех их потребностей. Проект уже поддерживают несколько известных компаний, включая платежную систему Visa и monobank.

Чтобы помочь детям, достаточно приобрести любые товары в сетях магазинов EVA и VARUS на сумму от 150 гривен одним чеком, оплатить их картой Visa, и 5 гривен с каждой такой покупки будет перечислено на помощь детям.

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