Зеленский заявил, что дефицит бюджета Украины будет закрыт до конца года

Украина полностью закроет дефицит госбюджета до конца текущего года. Кроме того, часть привлеченных средств позволит профинансировать закупку беспилотников на начало 2027 года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
По словам главы государства, работа по перекрытию бюджетного дефицита продолжалась последние несколько месяцев. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с партнерами, в частности, Евросоюзом, и пересмотру внутреннего бюджета.
Мы закроем этот дефицит до конца года. У нас есть еще некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза
— подчеркнул Зеленский.
Часть средств по ссуде на следующий год планируется использовать заранее, чтобы обеспечить украинское войско необходимым вооружением.
Мы перенесем это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Все работает хорошо
— отметил президент.
Ранее Finance.ua рассказывал, что дефицит финансирования потребностей оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд. Правительство работает над поиском необходимых денежных средств, в том числе посредством сокращения государственных расходов и привлечения международной помощи. Около $7 млрд правительство планирует обеспечить благодаря жесткой экономии государственных средств. Для этого предусмотрены оптимизация издержек, перераспределение расходов и другие меры. Несмотря на дефицит государственного бюджета, социальные выплаты должны производиться своевременно и в полном объеме. Это касается пенсий, зарплат врачей и учителей.