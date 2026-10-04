Стало известно, сколько украинцев забронировано от мобилизации

На сентябрь около 1,4 млн украинцев имеют бронирование от мобилизации. Больше всего забронированных работников — в перерабатывающей промышленности, транспорте и логистике, торговле, энергетике и сельском хозяйстве.
Об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.
Несмотря на то, что летом около 15% предприятий потеряли статус критически важных, количество забронированных работников вскоре восстановилось и в настоящее время составляет около 1,4 млн. человек.
По словам Кравченко, лишение предприятий статуса критических не приводит к существенному увеличению численности войска.
В Минэкономики утверждают, что во время предыдущих волн разбронирования в ряды армии фактически попадала лишь незначительная часть работников.
Где работают забронированные работники
Больше всего забронированных работников приходится на отрасли, важные для стабильной работы экономики.
В пятерку отраслей с наибольшей долей бронирований вошли:
перерабатывающая промышленность — около 20%,
транспорт и логистика — 12%,
торговля — 10%,
энергетика — 9%,
сельское хозяйство — 8%.
Как отметил Министр, система бронирования помогает сохранять работников на официальных рабочих местах. Это, в свою очередь, поддерживает экономическую активность и обеспечивает уплату налогов.
Отдельный эффект дало установление зарплатного критерия для бронирования. За два года средняя зарплата на критически важных предприятиях увеличилась с 14200 до 26000 грн.
Благодаря этому бюджет получил более 157 млрд грн, в том числе значительные поступления в Пенсионный фонд.
До этого Finance.ua отмечал, если предложенный в законопроекте № 16000 размер минимальной зарплаты на 2027 год в 9546 грн будет утвержден, зарплатный критерий для бронирования работников по общему правилу составит 28 638 грн. Это связано с изменениями, которыми предусматривается расчет соответствующего показателя на основе трех минимальных заработных плат.