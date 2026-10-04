Стало известно, сколько украинцев забронировано от мобилизации

На сентябрь около 1,4 млн украинцев имеют бронирование от мобилизации. Больше всего забронированных работников — в перерабатывающей промышленности, транспорте и логистике, торговле, энергетике и сельском хозяйстве.

Об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

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Несмотря на то, что летом около 15% предприятий потеряли статус критически важных, количество забронированных работников вскоре восстановилось и в настоящее время составляет около 1,4 млн. человек.

По словам Кравченко, лишение предприятий статуса критических не приводит к существенному увеличению численности войска.

В Минэкономики утверждают, что во время предыдущих волн разбронирования в ряды армии фактически попадала лишь незначительная часть работников.

Где работают забронированные работники

Больше всего забронированных работников приходится на отрасли, важные для стабильной работы экономики.

В пятерку отраслей с наибольшей долей бронирований вошли:

перерабатывающая промышленность — около 20%,

транспорт и логистика — 12%,

торговля — 10%,

энергетика — 9%,

сельское хозяйство — 8%.

Как отметил Министр, система бронирования помогает сохранять работников на официальных рабочих местах. Это, в свою очередь, поддерживает экономическую активность и обеспечивает уплату налогов.

Отдельный эффект дало установление зарплатного критерия для бронирования. За два года средняя зарплата на критически важных предприятиях увеличилась с 14200 до 26000 грн.

Благодаря этому бюджет получил более 157 млрд грн, в том числе значительные поступления в Пенсионный фонд.