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В Киеве готовят альтернативные переправы через Днепр

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Подольский мостовой переход
Подольский мостовой переход
Со следующей недели в Киеве планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Также в перспективе рассматривается возможность сооружения тоннеля под рекой.
Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник изданию «Суспільне».

Какими будут резервные переправы

По словам министра, главным приоритетом ведомства является усиление существующей инфраструктуры мостов и их защита от атак, чтобы повысить устойчивость конструкций.
Калашник добавил, что сейчас рассматривают скорый вариант сообщения левого и правого берегов Киева в случае повреждения мостов — строительство насыпных дамб с понтонными переправами, чтобы сохранить движение через Днепр.
Неотложные решения — это быстро строящиеся дамба и понтонная переправа… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности. Город этим самостоятельно не занимался, поэтому сейчас принято решение этим заняться министерству, Агентству восстановления, военным вместе со столичной властью
— рассказал Калашник.

По словам Калашника, на строительство таких объектов может понадобиться до трех месяцев. В то же время они должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.
Места для постройки резервных объектов уже определили. Такие работы планируется проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины и не только на Днепре.

Тоннель под Днепром

Кроме понтонных переправ рассматривают возможность строительства быстровозводимых бетонных конструкций и, в долгосрочной перспективе, сооружение тоннеля под Днепром.
В то же время такие масштабные проекты будут нуждаться в десятках миллиардов гривен, а для крупнейших инфраструктурных объектов сумма может достигать сотен миллиардов.
По словам министра, реализовать их можно будет при условии привлечения инвестиций, донорской помощи и международных партнеров.
В то же время, главным приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для этого «привлечено максимальное количество техники», добавил министр.
Понятно, что есть запас прочности у каждого (моста — ред.). И наша первая задача — обеспечить защиту с неба, чем мы занимаемся соответсвенно с военными. То есть первая очередь — не допустить поражения. Вторая часть — обеспечить защиту. Третья — быстрое восстановление. И четвертое — принять решение по альтернативным резервным переправам, то есть строительство новых объектов мостовой альтернативной инфраструктуры
— добавил Калашник.

Напомним, на фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.
Движение по Подольскому мостовому переходу в направлении с левого на правый берег будут временно перекрывать — до 15 мин после начала воздушной тревоги.
На Южном мосту, напротив, транспорт временно не будут пропускать с правого на левый берег. Ограничение будет действовать до 15 минут после начала воздушной тревоги.
По материалам:
suspilne.media
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