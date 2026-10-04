В Киеве готовят альтернативные переправы через Днепр

Со следующей недели в Киеве планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Также в перспективе рассматривается возможность сооружения тоннеля под рекой.

Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник изданию «Суспільне».

Какими будут резервные переправы

По словам министра, главным приоритетом ведомства является усиление существующей инфраструктуры мостов и их защита от атак, чтобы повысить устойчивость конструкций.

Калашник добавил, что сейчас рассматривают скорый вариант сообщения левого и правого берегов Киева в случае повреждения мостов — строительство насыпных дамб с понтонными переправами, чтобы сохранить движение через Днепр.

Неотложные решения — это быстро строящиеся дамба и понтонная переправа… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности. Город этим самостоятельно не занимался, поэтому сейчас принято решение этим заняться министерству, Агентству восстановления, военным вместе со столичной властью — рассказал Калашник.

По словам Калашника, на строительство таких объектов может понадобиться до трех месяцев. В то же время они должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Места для постройки резервных объектов уже определили. Такие работы планируется проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины и не только на Днепре.

Тоннель под Днепром

Кроме понтонных переправ рассматривают возможность строительства быстровозводимых бетонных конструкций и, в долгосрочной перспективе, сооружение тоннеля под Днепром.

В то же время такие масштабные проекты будут нуждаться в десятках миллиардов гривен, а для крупнейших инфраструктурных объектов сумма может достигать сотен миллиардов.

По словам министра, реализовать их можно будет при условии привлечения инвестиций, донорской помощи и международных партнеров.

В то же время, главным приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для этого «привлечено максимальное количество техники», добавил министр.

Понятно, что есть запас прочности у каждого (моста — ред.). И наша первая задача — обеспечить защиту с неба, чем мы занимаемся соответсвенно с военными. То есть первая очередь — не допустить поражения. Вторая часть — обеспечить защиту. Третья — быстрое восстановление. И четвертое — принять решение по альтернативным резервным переправам, то есть строительство новых объектов мостовой альтернативной инфраструктуры — добавил Калашник.

Напомним, на фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.

Движение по Подольскому мостовому переходу в направлении с левого на правый берег будут временно перекрывать — до 15 мин после начала воздушной тревоги.