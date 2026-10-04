В Киеве готовят альтернативные переправы через Днепр

Со следующей недели в Киеве планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Также в перспективе рассматривается возможность сооружения тоннеля под рекой.
Об этом рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник изданию «Суспільне».
Какими будут резервные переправы
По словам министра, главным приоритетом ведомства является усиление существующей инфраструктуры мостов и их защита от атак, чтобы повысить устойчивость конструкций.
Калашник добавил, что сейчас рассматривают скорый вариант сообщения левого и правого берегов Киева в случае повреждения мостов — строительство насыпных дамб с понтонными переправами, чтобы сохранить движение через Днепр.
Неотложные решения — это быстро строящиеся дамба и понтонная переправа… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности. Город этим самостоятельно не занимался, поэтому сейчас принято решение этим заняться министерству, Агентству восстановления, военным вместе со столичной властью
По словам Калашника, на строительство таких объектов может понадобиться до трех месяцев. В то же время они должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.
Места для постройки резервных объектов уже определили. Такие работы планируется проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины и не только на Днепре.
Тоннель под Днепром
Кроме понтонных переправ рассматривают возможность строительства быстровозводимых бетонных конструкций и, в долгосрочной перспективе, сооружение тоннеля под Днепром.
В то же время такие масштабные проекты будут нуждаться в десятках миллиардов гривен, а для крупнейших инфраструктурных объектов сумма может достигать сотен миллиардов.
По словам министра, реализовать их можно будет при условии привлечения инвестиций, донорской помощи и международных партнеров.
В то же время, главным приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для этого «привлечено максимальное количество техники», добавил министр.
Понятно, что есть запас прочности у каждого (моста — ред.). И наша первая задача — обеспечить защиту с неба, чем мы занимаемся соответсвенно с военными. То есть первая очередь — не допустить поражения. Вторая часть — обеспечить защиту. Третья — быстрое восстановление. И четвертое — принять решение по альтернативным резервным переправам, то есть строительство новых объектов мостовой альтернативной инфраструктуры Напомним, на фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.
Движение по Подольскому мостовому переходу в направлении с левого на правый берег будут временно перекрывать — до 15 мин после начала воздушной тревоги.
На Южном мосту, напротив, транспорт временно не будут пропускать с правого на левый берег. Ограничение будет действовать до 15 минут после начала воздушной тревоги.