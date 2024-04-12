День финансов: вакансии от оборонных предприятий, возможные блэкауты весной и летом, увольнение с работы в условиях войны — Finance.ua

День финансов: вакансии от оборонных предприятий, возможные блэкауты весной и летом, увольнение с работы в условиях войны Сегодня 17:50

Пятница, 12 апреля. Сколько налогов платят украинские ІТ-специалисты и где в Украине больше всего коррупционеров.

Зеленский об уклонистах. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что мобилизация в Украине идет в соответствии с установленными сроками и продолжается каждые три месяца. В соответствии с запросом военных были введены изменения в мобилизацию в Украине. В частности, это касается и ужесточения наказания уклоняющимся.

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вознаграждение в размере 70 тысяч гривен для бойцов, выполняющих боевые задания на первой линии фронта. Кроме того, Кабинет министров установил для бойцов, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

Налоги ІТ-специалистов. По По данным исследования DOU, за 2021−2023 годы ІТ-специалисты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с ними деятельности уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году.

Моя налоговая» от Государственной налоговой службы Также добавим, что в мобильном приложении «от Государственной налоговой службы появились новые сервисы для физических лиц — предпринимателей.

Правовой режим военного положения внес существенные коррективы в большинство сфер нашей жизни. В том числе и в правоотношения между работодателями и наемными работниками. В новой статье расскажем, какие изменения внесли в Кодекс законов о труде во время войны:

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Льготная цена на газ. Кабмин Кабмин продлил действие постановления № 812 о возложении специальных обязанностей на рынке природного газа до 31 августа 2024 года включительно. Следовательно, производители горячей воды в течение лета смогут получать газ по льготной цене.

за получением выплаты не обращались. В то же время Пенсионный фонд выявил более 50 тыс. домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию, но

Возможные блэкауты. Министр энергетики Герман Галущенко Министр энергетики Герман Галущенко заявил , что россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом. Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы с 19:00 до 22:00.

более чем в 200 миллионов долларов. Как рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, мартовские атаки по энергетике нанесли финансовый ущерб бюджету

восстановление разрушенной Трипольской ТЭС — «напрасное дело». Председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота добавил , что ввиду постоянных атак со стороны российских оккупантов, без предоставления Украине систем ПВО— «напрасное дело».

Переводы из-за рубежа. По По данным НБУ, во втором полугодии 2023 года украинцы из-за рубежа ежемесячно получали более $550 млн, а в декабре получили около $680 млн.

Реестр коррупционеров. Аналитики Опендатабот Аналитики Опендатабот сообщили , что в 2023 году в Реестр коррупционеров попали 2,4 тыс. человек. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом. В течение последних трех лет лидером по вынесенным приговорам стала Львовская область.

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