День финансов: в «Дія» упростили регистрацию ООО, и какие услуги недоступны без военного билета — Finance.ua

День финансов: в «Дія» упростили регистрацию ООО, и какие услуги недоступны без военного билета Сегодня 17:45

В среду, 30 октября, мы подготовили новую статью и предлагаем читателям АнтиТОП-10 глав МСЭК из тех восемнадцати, которые оказались, согласно поданным ими же декларациям, миллионерами.

Сегодня Верховная Рада приняла следующие законы:

о сделках со следствием: необходим для реализации Ukraine Facility;

поддержала реформу Счетной палаты;

но Верховная Рада не поддержала повышение зарплат прокуроров.

Регистр доверенностей для нотариусов в системе. Министерство цифровой трансформации Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования обновленного Реестра доверенностей в системе э-нотариата для нотариусов.

В «Дія» упростили регистрацию ООО. В процесс регистрации ООО на портале «Дія» добавили новые функции, благодаря которым вся процедура длится 5 минут вместо 20. Об этом В процесс регистрации ООО на портале «Дія» добавили новые функции, благодаря которым вся процедура длится 5 минут вместо 20. Об этом сообщают в пресс-службе «Дія».

Какие услуги недоступны без билета. Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для трудоустройства и поступления в учебные заведения.

Кстати, Украина интегрируется в европейский рынок труда: правительство утвердило план.

Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест.

Как изменится цена на землю в Украине? Цены на землю сельскохозяйственного Цены на землю сельскохозяйственного назначения в Украине продолжают расти, несмотря на войну. Скорее всего, восходящий ценовой тренд будет продолжаться до конца текущего года и в течение 2025 года.

Как изменятся цены на квартиры. Украинцы ожидают, что цены на вторичном рынке Украинцы ожидают, что цены на вторичном рынке недвижимости не изменятся, а на первичном — вырастут.

В Киеве выросли цены на аренду квартир.

Каким будет курс доллара в ноябре. Курс доллара в ноябре 2024 года будут колебаться в пределах 41,2−42,1 грн за доллар на межбанковском рынке. На Курс доллара в ноябре 2024 года будут колебаться в пределах 41,2−42,1 грн за доллар на межбанковском рынке. На наличном рынке курс доллара может достигнуть 42,5 грн за доллар.

Экономическое бронирование. Вопрос экономического бронирования во время войны вызывает активные дискуссии в Вопрос экономического бронирования во время войны вызывает активные дискуссии в обществе . С одной стороны, мобилизация критически важна для защиты государства. С другой стороны, экономика требует стабильности для поддержания обороноспособности и обеспечения благосостояния населения.

Перспективы открытия воздушного пространства Украины. Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США в Украине совместно с Государственной авиационной службой, Украэрорухом, Командованием Воздушных Сил и руководителями международных аэропортов презентовали Министерство развития общин и территорий при поддержке Посольства США в Украине совместно с Государственной авиационной службой, Украэрорухом, Командованием Воздушных Сил и руководителями международных аэропортов презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения во время мероприятия в Варшаве.

Украина выполнила уже все ранее невыполненные шаги. Обновленный отчет Еврокомиссии о расширении показал, что Украина выполнила уже все ранее невыполненные шаги, определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на еще не Обновленный отчет Еврокомиссии о расширении показал, что Украина выполнила уже все ранее невыполненные шаги, определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на еще не опубликованный документ, подготовленный исполнительным органом Евросоюза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.