День финансов: проект госбюджета-2027, отмена льготы на посылки до €150
27
В среду, 16 сентября ВР приняла Госбюджет-2027, основные цифры читайте ниже. Также ВР отменила льготы на посылки до €150.
Госбюджет-2027: основные цифры
Кабмин одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год». Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5 трлн 648 млрд. гривен, что на 452,1 млрд. гривен, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.
98% компаний ожидают продолжения войны в 2027 году
Почти все украинские компании закладывают в свои бизнес-планы сценарий продолжения войны на 2027 год, а при финансовом планировании используют средний курс гривны на уровне 49 грн/доллар.
НКРЭКУ одобрила проект изменений по динамической цене для потребителей
15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Право потребителей, обладающих интеллектуальными счетчиками, заключать договоры с динамичной ценой на электроэнергию.
Выплаты семьям с детьми с инвалидностью
Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о формировании комплексной государственной поддержки и повышении социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью». Документ предусматривает переход от фрагментарной помощи к системной поддержке семей.
В Верховной Раде 15 сентября зарегистрировали проект Закона № 16000 «О Государственном бюджете Украины на 2027 год». Документ предусматривает уже знакомый механизм индексации зарплат.
Как изменились цены на квартиры
За 7 лет стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в украинских областных центрах изменилась очень неравномерно. В некоторых городах жилье стало почти втрое дороже, тогда как в других его медианная цена в долларовом эквиваленте, напротив, снизилась.