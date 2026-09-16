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Рада поддержала перезагрузку НКРЭКУ

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После принятия законопроекта в целом НКРЭКУ должно пройти перезагрузку
После принятия законопроекта в целом НКРЭКУ должно пройти перезагрузку
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 14282, который предусматривает усиление гарантий независимости Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
На заседании 16 сентября за него проголосовали 249 народных депутатов, передает Zn.ua.
После принятия законопроекта в целом НКРЭКУ должна пройти перезагрузка. Документ предусматривает изменения в статус регулятора, его структуру и численность, а также новые правила отбора членов конкурсной комиссии и назначения членов НКРЭКУ.

Как предлагают изменить порядок назначения членов НКРЭКУ

Согласно нормам законопроекта назначает на должность и освобождает от должности членов Комиссии Кабинет Министров Украины в соответствии с результатами конкурса.
Регулятор при выполнении своих функций и полномочий действует самостоятельно в пределах, определенных законом, беспристрастно и прозрачно и не должен запрашивать и/или выполнять письменные или устные указания, распоряжения, поручения президента, премьер-министра и других членов правительства, какого-либо другого органа государственной власти. Любые указания, распоряжения или поручения считаются незаконным влиянием.
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Одно и то же лицо не может быть членом НКРЭКУ более двух сроков. Также члены Комиссии не могут демонстрировать свои политические взгляды и предпринимать другие действия и быть причастны к деятельности политической силы.
Выбирает главу и утверждает регламент своей работы конкурсная комиссия.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк написал, что в случае принятия этого законопроекта в целом с НКРЭКУ удастся искоренить людей Тимура Миндича и Германа Галущенко, фигурирующих в уголовном деле о масштабной коррупции в энергетике.
По словам Железняка, определенные политики и члены правительства пытались изо всех сил сделать так, чтобы законопроект не приняли.
По материалам:
Finance.ua
Верховная РадаЗаконопроекты
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