День финансов: условия выезда за границу мужчин до 22 лет, гранты для креативных предпринимателей, зарплаты чиновников — Finance.ua

День финансов: условия выезда за границу мужчин до 22 лет, гранты для креативных предпринимателей, зарплаты чиновников Сегодня 17:45

Среда, 27 августа. Правительство разрешило выезд молодым мужчинам, некоторым переселенцам компенсируют до 2 млн грн за разрушенное жилье, а в Польше рассматривают новые варианты помощи украинцам.

Выезд за границу мужчин до 22 лет

Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Решение распространяется и на тех, кто сейчас находится за границей.

Для выезда за пределы Украины вместе с паспортом они должны иметь военно-учетный документ.

Гранты для креативных предпринимателей

Правительство решило запустить специальные условия по программе «Собственное Дело» для креативных предпринимателей. Программа включает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО, PR и рекламу, индивидуальную художественную деятельность. Размер грантов — от 100 тыс. грн до 1 млн грн.

Новые сервисы в «Дія»

Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в «Дія». Как рассказал Михаил Федоров, в скором времени в «Дія» появится 6 новых сервисов. Среди них: АІ-ассистент на портале «Дія», э-Нотариат, эАкциз, путь раненого, базовая социальная помощь, выписка о несудимости с апостилем.

Список сомнительных инвестпроектов

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов. На сегодня список содержит 444 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. В список SCAM-проектов попали: Chykalov.pro.Invest, OnlySuccessAllowed и YourFinancesSecured.

2 млн грн за разрушенное жилье

Внутриперемещенные лица, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить выплату от государства размером до 2 млн грн. Сначала программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус УБД и людей с инвалидностью в результате войны. Средства можно будет потратить на покупку квартиры или дома или уплатить первый взнос за ипотеку.

Выплаты ВПЛ

Кабмин продлил еще на шесть месяцев — до февраля 2026 года — выплаты на проживание для ВПЛ. Выплаты продлеваются автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Зарплаты чиновников

По данным Министерства финансов, в июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%. Самая большая средняя зарплата у работников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 102,8 тысячи гривен.

Ukraine Facility

Швеция предоставила 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) для украинского бюджета в рамках программы Ukraine Facility. Это первый случай, когда государство ЕС вносит такой вклад. Как заявил министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Бенджамин Доуса, выделенные средства помогут Украине продолжать финансировать зарплаты, пенсии, систему здравоохранения, образование и социальные услуги, что критически важно во время войны.

Помощь украинцам в Польше

После вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о поддержке граждан Украины в Польше встал вопрос продления выплат, в частности, программы «800+» для украинских семей. Поэтому правительство готовит альтернативный вариант — возвращение к предвыборному обещанию мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Кстати, как говорится в анализе TVN24, украинцы существенно поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.

Пошлины на импорт индийских товаров

Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну россии против Украины.

ТОП-10 лучших монет мира

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года». Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран.

