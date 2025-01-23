День финансов: учетная ставка, возобновление 3-х услуг в «Дія», перепичка vs бигмак — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, возобновление 3-х услуг в «Дія», перепичка vs бигмак Сегодня 17:34

В четверг, 23 января, Finance.ua решил разобраться, действительно ли в Украине цены на продукты остаются ниже европейских и где все же дешевле питаться: дома или за рубежом. Об этом речь идет в новой статье:

НБУ повысил учетную ставку. Правление Национального банка Украины 23 января 2025 года Правление Национального банка Украины 23 января 2025 года приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

рекордные расходы валюты в конце 2024 года. Также в НБУ объяснили в конце 2024 года.

Восстановление экономики. Национальный банк Украины прогнозирует, что восстановление экономики будет продолжаться, хоть и будет ограничено из-за последствий войны. По оценкам НБУ, в 2024 году Национальный банк Украины прогнозирует, что восстановление экономики будет продолжаться, хоть и будет ограничено из-за последствий войны. По оценкам НБУ, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом.

Украина может получить 3,5 млрд евро. Министерство экономики направило в Европейскую комиссию отчетный пакет по Министерство экономики направило в Европейскую комиссию отчетный пакет по реализации Плана для Ukraine Facility за четвертый квартал 2024 года с подтверждением выполнения 13 ключевых задач. В частности, Украина приняла 4 закона и 7 стратегических документов.

Ущерб на 6 млрд грн: АРМА разыскало преступные активы высокопоставленных чиновников. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с правоохранителями Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с правоохранителями разыскало многомиллионные активы высокопоставленных чиновников, которые нанесли ущерб государству на 6 млрд грн. Розыск производился как на территории Украины, так и за рубежом.

Также правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, которые незаконно начислили себе 13 млн грн дополнительных выплат.

Трамп призвал рф заключить соглашение с Украиной. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп заявил , что любит российский народ и не хочет нанести ущерб рф, однако не будет иного выбора, как ввести «высокие налоги, тарифы и санкции» на товары из россии, если москва не пойдет на соглашение о мире в Украине.

Еще некоторые решения Дональда Трампа:

Трамп приказал закрыть южную границу.

Трамп выбрал экс-главу корпорации сетей фастфуда кандидатом в послы в ЕС.

Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором.

Автоматизированная подсистема «Работа с долгом». Как Как сообщает Южное межрегиональное управление ГП, одним из ключевых направлений реформ Государственной налоговой службы на 2024−2025 годы является внедрение современных технологий для повышения эффективности взыскания налогового долга.

В «Дія» возобновили еще три услуги. Услуги «єОселя» и «Смена места жительства» снова Услуги «єОселя» и «Смена места жительства» снова доступны на портале «Дія» после масштабной кибератаки. Как добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дія» также возобновили услугу бракосочетания онлайн.

Электронное направление на ВВК в Резерв+. Теперь в Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК — в Украине стартовал бета-тест услуги. Об этом Теперь в Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК — в Украине стартовал бета-тест услуги. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Перепичка vs бигмак. Эксперты инвестиционной компании ICU проанализировали, что за последние 15 лет Эксперты инвестиционной компании ICU проанализировали, что за последние 15 лет подорожало больше: знаменитая киевская перепичка или легендарный бигмак. Как отмечают аналитики, в процентном выражении это впечатляющие +1011% для перепички и +857% для бигмака за 15 лет, что означает рост в 10 и 8,5 раз соответственно.

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