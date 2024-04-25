День финансов: учетная ставка, пенсии за рубежом, легализованные домашние работники — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, пенсии за рубежом, легализованные домашние работники Сегодня 17:35

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла следующие решения:

Закон о начислении пенсий украинцам, работавшим за рубежом. Верховная Рада приняла законопроект № 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за пределами Украины. Принятый законопроект № 9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного Верховная Рада приняла законопроект № 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, работавших за пределами Украины. Принятый законопроект № 9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения

Проект закона об урегулировании труда домашних работников. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона об урегулировании труда домашних работников. Об этом . Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона об урегулировании труда домашних работников. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Карьера в государственном секторе: 10 интересных вакансий

Относительно учетной ставки. Правление Национального банка Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

НБУ ввел фото- и видеофиксацию нарушений в ходе удаленных проверок. Национальный банк обновил Национальный банк обновил порядок осуществления безвыездного надзора, выездных проверок банков и небанковских учреждений по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству.

В Нацбанке назвали сумму, которую в этом году рассчитывают получить от партнеров.

Как выросли объемы кассовых оборотов банков в 1 кв. 2024 года.

НБУ анонсировал ряд шагов валютной либерализации в ближайшие недели.

Укрепление гривны. Доллар не радует украинцев своей ценой в последнее время, но эксперт считает, что на этой неделе можно ожидать умеренного укрепления гривны. Согласно Доллар не радует украинцев своей ценой в последнее время, но эксперт считает, что на этой неделе можно ожидать умеренного укрепления гривны. Согласно прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в течение 25−28 апреля показатели на наличном рынке будут колебаться в пределах 39,5−40,3 гривны.

Эксперт назвал причины растущего спроса на валюту.

📃 В новой статье мы изучили, как изменился рынок банковских депозитов за это время. Что влияло на настроения клиентов банков?

Мужчины 18−60 лет не смогут получить паспорта за рубежом. Правительство Правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за границей в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они могут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.

Появятся ли ТЦК за рубежом и будут ли они вручать повестки: ответ Минобороны.

Польша передала Украине помощи на 9 миллиардов долларов. За два года российской агрессии против Украины Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти 9 млрд долларов. Об этом в ходе выступления в Сейме Польши о приоритетах внешней политики Польши на 2024 год За два года российской агрессии против Украины Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти 9 млрд долларов. Об этом в ходе выступления в Сейме Польши о приоритетах внешней политики Польши на 2024 год заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону.

Италия заключит с ЮНЕСКО новое соглашение по восстановлению Одессы и ее кафедрального собора.

🧐 Кстати, определены темы инвестиционной конференции Invest Talk Summit 2024, которая состоится в Киеве уже в мае. Участников мероприятия ждут инсайды относительно инвестиционных стратегий, которые работают сейчас в Украине и в мире, а еще много полезной и важной информации.

Принять участие можно как оффлайн, так и онлайн. К тому же, все, кто приобретет билеты, автоматически становятся участниками розыгрыша призов, который состоится во время Invest Talk Summit.

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