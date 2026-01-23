День финансов: трудоустройство в «Дии» и ЦПАУ, первые €10 млн на спецтрибунал для рф
Пятница, 23 января. Украинцы будут искать работу через Дию и ЦПАУ, а ЕС на фоне критики Зеленского внес первые 10 млн евро на спецтрибунал для путина.
Трудоустройство в «Дии» и ЦПАУ
Кабинет Министров начал экспериментальный проект по цифровизации процессов трудоустройства через Единую информационно-аналитическую систему «Обрий». Благодаря новой системе услуги по трудоустройству станут доступными онлайн в приложении «Дия» и оффлайн в сетях ЦПАУ.
Решение принято по запросу бизнеса, чтобы уменьшить количество бумажных документов и обращений во время трудоустройства и сделать взаимодействие с государством более простым.
Кроме того, уже в конце 11 февраля услуг для соискателей работы и работодателей будут доступны во всех ЦПАУ. В частности, речь идет о получении статуса безработного и предоставлении пособия по безработице.
Украина формирует резерв генераторов
Украина планирует приобрести 100 дизельных генераторов разной мощности для формирования национального резерва. Закупка предусмотрена для стабильного обеспечения общин альтернативными источниками электроэнергии в условиях последствий вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.
Со своей стороны, мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей по возможности выехать из Киева за город.
🗨️ «К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, лекарства. Кто еще имеет варианты выезда за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, учитывайте их» , — заявил Кличко.
🧣 Жилье без света и отопления — это серьезный вызов для здоровья и безопасности. Поэтому очень важно заранее продумать безопасные пути утепления дома и каждого члена семьи. Finance.ua собрал практические советы самых дешевых способов утепления, которые помогут сохранить драгоценное тепло и уберечься от опасности:
🔗Как можно дешево утеплить помещение и сохранить тепло
Кредитный рейтинг Украины
Агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга по ВВП-варрантам. В агентстве отмечают, что рейтинг CCC+ отображает уязвимость способности Украины выполнять финансовые обязательства.
Украина интегрируется в рынок электроэнергии ЕС
Украина в 2027 году будет полностью интегрирована в энергорынок ЕС, даже если формально еще не будет членом Союза.
🗨️ «Сейчас в парламенте есть большой законопроект — несколько сотен страниц о финальной интеграции энергорынка Украины с ЕС. Он подготовлен ко второму чтению, и, думаю, в феврале мы сможем его принять» , — заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Средняя пенсия в Украине
По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 грн, что на 107,83 грн больше, чем было на 1 октября 2025 года (6 436,79 грн). 54,9% получают выплаты, не превышающие 5 000 грн. Пенсию более 10 000 грн получают 15,4% пенсионеров.
Обязательный техосмотр авто
В Министерстве развития общин и территорий уточнили, что решения о немедленном или массовом введении обязательного технического контроля для всех транспортных средств, включая легковые автомобили, пока не приняты. Реформа, обсуждаемая в контексте евроинтеграции Украины, имеет другие приоритеты, чем массовое введение новых обязанностей для автовладельцев.
Что будет с валютой до конца января
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что в конце января ситуация на валютном рынке Украины постепенно успокоится. Спрос на иностранную валюту уменьшится, что поможет стабилизировать курс и снизит потребность в активном вмешательстве Национального банка.
Первые €10 млн на спецтрибунал для рф
Европейский Союз принял решение о выделении первых 10 млн евро на обеспечение функционирования специального трибунала по преступлению агрессии российской федерации против Украины.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путин не только остается на свободе, но и ведет активную борьбу за замороженные российские активы, размещенные в европейских странах.
Добавим, что Кабмин упрощает продажу санкционного имущества россиян. Все полученные средства поступают в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и работают над восстановлением инфраструктуры, экономики и поддержки людей.
Фонд для инвестиций в инфраструктуру Украины
Во время Всемирного экономического форума состоялось закрытие первого раунда инвестиций Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — первого в истории Украины фонда, инвестирующего исключительно в инфраструктуру. Его общий объем составляет 350 млн евро.
Выход США из ВОЗ
В США официально сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Организацию обвинили во «вреде американскому народу», провалах во время пандемии коронавируса и действиях «против интересов Соединенных Штатов».
