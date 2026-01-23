День финансов: трудоустройство в «Дии» и ЦПАУ, первые €10 млн на спецтрибунал для рф Сегодня 17:45

Пятница, 23 января. Украинцы будут искать работу через Дию и ЦПАУ, а ЕС на фоне критики Зеленского внес первые 10 млн евро на спецтрибунал для путина.

Трудоустройство в «Дии» и ЦПАУ

Кабинет Министров начал экспериментальный проект по цифровизации процессов трудоустройства через Единую информационно-аналитическую систему «Обрий». Благодаря новой системе услуги по трудоустройству станут доступными онлайн в приложении «Дия» и оффлайн в сетях ЦПАУ.

Решение принято по запросу бизнеса, чтобы уменьшить количество бумажных документов и обращений во время трудоустройства и сделать взаимодействие с государством более простым.

Кроме того, уже в конце 11 февраля услуг для соискателей работы и работодателей будут доступны во всех ЦПАУ. В частности, речь идет о получении статуса безработного и предоставлении пособия по безработице.

Украина формирует резерв генераторов

Украина планирует приобрести 100 дизельных генераторов разной мощности для формирования национального резерва. Закупка предусмотрена для стабильного обеспечения общин альтернативными источниками электроэнергии в условиях последствий вражеских ударов по энергетической инфраструктуре.

Со своей стороны, мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей по возможности выехать из Киева за город.

🗨️ «К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, лекарства. Кто еще имеет варианты выезда за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, учитывайте их» , — заявил Кличко.

🧣 Жилье без света и отопления — это серьезный вызов для здоровья и безопасности. Поэтому очень важно заранее продумать безопасные пути утепления дома и каждого члена семьи. Finance.ua собрал практические советы самых дешевых способов утепления, которые помогут сохранить драгоценное тепло и уберечься от опасности:

Кредитный рейтинг Украины

Агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины после завершения реструктуризации долга по ВВП-варрантам. В агентстве отмечают, что рейтинг CCC+ отображает уязвимость способности Украины выполнять финансовые обязательства.

Украина интегрируется в рынок электроэнергии ЕС

Украина в 2027 году будет полностью интегрирована в энергорынок ЕС, даже если формально еще не будет членом Союза.

🗨️ «Сейчас в парламенте есть большой законопроект — несколько сотен страниц о финальной интеграции энергорынка Украины с ЕС. Он подготовлен ко второму чтению, и, думаю, в феврале мы сможем его принять» , — заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 грн, что на 107,83 грн больше, чем было на 1 октября 2025 года (6 436,79 грн). 54,9% получают выплаты, не превышающие 5 000 грн. Пенсию более 10 000 грн получают 15,4% пенсионеров.

Обязательный техосмотр авто

В Министерстве развития общин и территорий уточнили , что решения о немедленном или массовом введении обязательного технического контроля для всех транспортных средств, включая легковые автомобили, пока не приняты. Реформа, обсуждаемая в контексте евроинтеграции Украины, имеет другие приоритеты, чем массовое введение новых обязанностей для автовладельцев.

Что будет с валютой до конца января

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует , что в конце января ситуация на валютном рынке Украины постепенно успокоится. Спрос на иностранную валюту уменьшится, что поможет стабилизировать курс и снизит потребность в активном вмешательстве Национального банка.

Первые €10 млн на спецтрибунал для рф

Европейский Союз принял решение о выделении первых 10 млн евро на обеспечение функционирования специального трибунала по преступлению агрессии российской федерации против Украины.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил , что путин не только остается на свободе, но и ведет активную борьбу за замороженные российские активы, размещенные в европейских странах.

Добавим, что Кабмин упрощает продажу санкционного имущества россиян. Все полученные средства поступают в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и работают над восстановлением инфраструктуры, экономики и поддержки людей.

Фонд для инвестиций в инфраструктуру Украины

Во время Всемирного экономического форума состоялось закрытие первого раунда инвестиций Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — первого в истории Украины фонда, инвестирующего исключительно в инфраструктуру. Его общий объем составляет 350 млн евро.

Выход США из ВОЗ

В США официально сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Организацию обвинили во «вреде американскому народу», провалах во время пандемии коронавируса и действиях «против интересов Соединенных Штатов».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.