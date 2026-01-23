США оголосили про вихід з ВООЗ Сьогодні 14:33

США оголосили про вихід з ВООЗ

В США офіційно повідомили про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Організацію звинуватили у «провалах під час пандемії COVID-19» та «діях проти інтересів Сполучених Штатів».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву державного секретаря США Марко Рубіо та міністра охорони здоров’я Роберта Кеннеді.

В заяві зазначається, що вихід з ВООЗ здійснили відповідно до указу президента США Дональда Трампа. Організацію звинуватили у «шкоді американському народу», провалах під час пандемії коронавірусу та діях «проти інтересів Сполучених Штатів».

«Хоча Сполучені Штати були одним із засновників та найбільшим фінансовим донором ВООЗ, організація переслідувала політизований, бюрократичний порядок денний, керований країнами, ворожими до американських інтересів», — сказано у заяві.

З огляду на дії, які нібито робила ВООЗ, США прийняли рішення залишити лави організації. При цьому ВООЗ, сказано у заяві, відмовилася схвалити вихід США, нагадала про багатомільйонний борг та «відмовляється передати американський прапор».

«Надалі взаємодія США з ВООЗ буде обмежена виключно здійсненням нашого виходу та захистом здоров’я та безпеки американського народу. Усе фінансування та персонал ініціатив ВООЗ з боку США припинилося», — зазначається в документі.

При цьому в США обіцяють надалі бути «світовим лідером у сфері громадського здоров’я», але в першу чергу для громадян Сполучених Штатів. Також Вашингтон продовжить співпрацю з іншими країнами та «надійними закладами охорони здоров’я», а не з представниками «роздутої та неефективної бюрократії ВООЗ».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.