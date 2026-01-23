0 800 307 555
Україна формує резерв: оголошено потребу у 100 дизельних генераторах

Промислові дизельні генератори
Промислові дизельні генератори
Україна планує придбати 100 дизельних генераторів різної потужності для формування національного резерву.
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Які генератори планують закупити

Закупівля передбачена для сталого забезпечення громад альтернативними джерелами електроенергії в умовах наслідків ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі.
Планується придбання дизельних генераторів потужністю:
  • 1 МВт;
  • 1,5 МВт;
  • 2 МВт;
  • 2,5 МВт;
  • 3 МВт.
Вимоги до робочої напруги — 6 кВ або 10 кВ.

Вимоги до комерційних пропозицій

У разі наявності зазначених дизельних генераторів учасників просять у додатку до комерційної пропозиції надати детальну інформацію, зокрема:
  • місце фактичного зберігання;
  • дату виробництва;
  • стан (новий, вживаний);
  • заводські сертифікати випробувань;
  • відповідність серійних номерів наданому списку;
  • фото з датою зйомки;
  • технічні паспорти та конфігурацію;
  • вимоги до монтажу та схеми підключення;
  • сертифікати CE/ISO/відповідності/походження;
  • строк гарантії та її обсяг;
  • контакти уповноважено сервісного партнера в Україні або ЄС;
  • чи покриває гарантія роботу при низьких температурах та холодний запуск.
Однією з ключових умов є терміновість поставки обладнання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії. Але у ДТЕКу кажуть, що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
