Україна формує резерв: оголошено потребу у 100 дизельних генераторах
Україна планує придбати 100 дизельних генераторів різної потужності для формування національного резерву.
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Які генератори планують закупити
Закупівля передбачена для сталого забезпечення громад альтернативними джерелами електроенергії в умовах наслідків ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі.
Планується придбання дизельних генераторів потужністю:
- 1 МВт;
- 1,5 МВт;
- 2 МВт;
- 2,5 МВт;
- 3 МВт.
Вимоги до робочої напруги — 6 кВ або 10 кВ.
Вимоги до комерційних пропозицій
У разі наявності зазначених дизельних генераторів учасників просять у додатку до комерційної пропозиції надати детальну інформацію, зокрема:
- місце фактичного зберігання;
- дату виробництва;
- стан (новий, вживаний);
- заводські сертифікати випробувань;
- відповідність серійних номерів наданому списку;
- фото з датою зйомки;
- технічні паспорти та конфігурацію;
- вимоги до монтажу та схеми підключення;
- сертифікати CE/ISO/відповідності/походження;
- строк гарантії та її обсяг;
- контакти уповноважено сервісного партнера в Україні або ЄС;
- чи покриває гарантія роботу при низьких температурах та холодний запуск.
Однією з ключових умов є терміновість поставки обладнання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії. Але у ДТЕКу кажуть, що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде.
Поділитися новиною
Також за темою
У 2027 році Україна інтегрується в ринок електроенергії ЄС
Київ із найбільшою тепломережею в Європі: Кличко пояснив, чому альтернативної генерації недостатньо
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми
Соболєв розповів, скільки газу і грошей бракує Україні, щоб пройти цю зиму
Україна формує резерв: оголошено потребу у 100 дизельних генераторах
Японія повертає в роботу найбільшу АЕС світу після 12 років паузи