День финансов: трекинг платежей 24/7 и зарплаты для топ-чиновников Сегодня 17:45

Вторник, 2 декабря. В Украине распространено мнение, что нужно, чтобы все политики получали на уровне минимальной зарплаты. С другой стороны, низкие зарплаты открывают дверь для коррупции. Эксперты поделились мнениями, сколько должны зарабатывать чиновники, чтобы «наверху» не было коррупции. Также Даниил Гетманцев поделился интересной статистикой относительно зарплат в конвертах в индустрии косметики.

Трекинг платежей 24/7

Национальный банк с 1 декабря 2025 года вводит в системе электронных платежей НБУ ТрекСЭП. Это новый информационно-справочный сервис, который предоставляет физическим и юридическим лицам возможность в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей через СЭП с момента инициирования до зачисления средств.

💳 Кстати, ошибочный перевод денег на другую карту — ситуация, с которой может столкнуться каждый. Хотя банки все чаще проводят дополнительные проверки, человеческий фактор все еще остается главной причиной таких ошибок. В новой статье рассказываем, что реально можно сделать сразу после ошибочного перевода и что делать, если владелец чужой карты отказывается возвращать деньги:

Новые правила при покупке недвижимости

Недавно в СМИ распространялись сообщения о якобы введении с 1 января 2026 года новых правил при покупке недвижимости. В Министерстве юстиции эту информацию опровергли и предоставили разъяснения . Там отметили, что проверка происхождения средств была обязательной и остается таковой в соответствии с действующими нормами. Нотариус может потребовать документы, подтверждающие доходы или источники поступления денежных средств. Эти требования действуют уже более десяти лет.

100 тысяч для министра

После коррупционного скандала в «Энергоатоме» стало понятно, что нынешний уровень зарплат топ-чиновников не может удержать их от желания иметь дополнительный заработок, даже если этот заработок не совсем чист. В Украине сейчас насчитывается около 200 тысяч государственных служащих, а при средней зарплате в 62,6 тысяч гривен в месяц выходит, что суммарно за год их содержание стоит налогоплательщикам примерно 150 миллиардов гривен. Эксперты поделились мнениями , сколько должны зарабатывать чиновники, чтобы «наверху» не было коррупции.

🎬 Пока эксперты размышляют, сколько платить на высших должностях в государстве, малообеспеченные украинцы ожидают помощи от государства на 6,5 тыс. грн, а ВПЛ — когда заработает новая программа компенсаций за потерянное жилье. О том, чего ждать украинцам в декабре, смотрите в нашем новом видео на YouTube-канале:

Налоговые проверки ФЛП в сфере косметики

Нардеп Даниил Гетманцев рассказал , что значительная часть работников в индустрии косметики получает зарплаты в конвертах, а часть работает без оформления. В результате бюджет ежегодно теряет до 1,2 млрд грн, поэтому он направил соответствующее обращение в фискальную службу и правоохранителям.

Отметим, что Счетная палата утвердила План работы на 2026 год. В приоритете — оборона, восстановление, аудиты консолидированной финотчетности. По ссылке рассказываем, куда Счетная палата наведается с проверками.

150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Со своей стороны, аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога. По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровнеили около

Энергоэффективность общин

Правительство ввело новые стимулы и возможности для энергоэффективности общин. Так, Кабмин установил специальную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых областях, упростил процедуру установки объектов распределенной генерации и возобновил конкурс на строительство генерирующей мощности.

Напомним, что жители Киева могут получить возмещение до 75% стоимости приобретенных источников электрической энергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов. Как подать заявку и сколько можно получить — рассказываем здесь

Зарплаты украинцев в Польше

Отчет об экономической активности украинцев показывает ключевые изменения на рынке труда и уровень интеграции иммигрантов. Так, украинцы в среднем зарабатывают меньше поляков: медианная зарплата составляет около 4400 злотых нетто против более 5300 злотых среди поляков. Самая популярная сфера для украинцев — промышленность — в ней занят каждый четвертый довоенный мигрант и 16% беженцев. Меньше всего украинцев работает в финансах, праве и ІТ.

Кроме того, с 24 декабря 2025 года в Польше начнут действовать новые правила Трудового кодекса. Они обяжут работодателей открыто сообщать кандидату уровень оплаты, которую предлагают на вакансии. Также компаниям запретят спрашивать, сколько человек зарабатывал на прежнем месте работы.

Более 1,15 трлн грн налогов и сборов

В Государственной налоговой службе сообщили , что за январь-ноябрь 2025 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов составляют 1,154 трлн грн. Следовательно, выполнение плана за 11 месяцев составляет 105,2% (+57,3 млрд грн). Это 215,7 млрд грн до факта 11 месяцев прошлого года.

Оценка деловой активности

Бизнес в ноябре более сдержанно оценил свою деятельность из-за обстрелов критической инфраструктуры, перебоев с электроснабжением, роста затрат и усложнения логистики, в то же время активность поддерживали устойчивый потребительский спрос, бюджетное финансирование и замедление инфляции. Ситуация на рынке труда остается неоднородной: увеличения численности персонала ожидали только торговые предприятия, в то время как в промышленности, услугах и строительстве прогнозировалось сокращение, самое существенное — в промышленности.

Начать карьеру без опыта непросто, но стажировки дают шанс попробовать себя в реальных рабочих задачах, понять, что получается лучше всего, и увидеть свой потенциальный путь изнутри. Делимся подборкой robota.ua актуальных стажировок, которые помогут сделать первый шаг уверенно и осознанно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.