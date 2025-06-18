День финансов: транспортный безвиз, деньги за инновационные разработки, количество официальных миллионеров — Finance.ua

День финансов: транспортный безвиз, деньги за инновационные разработки, количество официальных миллионеров Сегодня 17:40

В среду, 18 июня, стало известно, сколько официальных миллионеров в Украине и кто выиграет от интеграции Украины с ЕС.

Решение Верховной Рады:

Верховная Рада приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата. Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада приняла законопроект № 13271−1, изменяющий подход к ответственности за нарушения в области декларирования доходов и незаконного обогащения.

Пакет помощи и новые санкции против рф.

Премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о поставках беспилотников, вертолетов и другого вооружения более чем на 2 миллиарда канадских долларов.

Кто выиграет от интеграции Украины с ЕС.

Польский экономический институт изучил, кто выиграет от интеграции Украины с Европейским Союзом. Согласно отчету, хоть Украина и будет самым большим победителем этого процесса, поскольку ее экономика может вырасти на целых 26 процентов, соседние страны, то есть страны Центральной Европы, точно не проиграют.

Кстати, Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026 года.

🇺🇸 Finance.ua в новом материале рассказывает о возможном дефолте США, какая пошла на это реакция от мировых рынков и какие последствия это может иметь для мировой экономики и Украины в частности. Подробно — в статье ниже:

Деньги за инновационные разработки.

Минбороны разрабатывает проект постановления , предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.

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Налог на OLX.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о так называемом налоге на OLX. По его словам, речь идет не о новом сборе, а о давно действующей норме, которую предлагают смягчить.

Официальные миллионеры в Украине.

В 2025 году более 17 тысяч украинцев задекларировали доход более миллиона гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной налоговой службы. По сравнению с прошлым годом количество официальных миллионеров выросло на 1,3 тысячи.

Также Гетманцев поделился результатами, как топливный рынок выходит из тени.

Страны, где живут самые богатые люди.

Самый высокий средний уровень богатства взрослого зафиксирован в Северной Америке — $593 347. Далее следуют Океания ($496 696) и Западная Европа ($287 688).

📢 «Подавляющая часть средств, привлекаемых сегодня правительством для финансирования обороноспособности, возвращаются в банковский сектор в виде выплат военным. Таким образом не „высушивается“ ликвидность банковского сектора», — сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране?

Украинцы испытывают постоянное эмоциональное истощение, вызванное постоянными обстрелами и отсутствием четких прогнозов окончания войны. Но, несмотря на усталость, большинство не теряет веру в победу и счастливое будущее. Больше деталей — смотрите в исследовании

При этом в Минединства ответили, как собираются возвращать украинцев из-за границы.

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