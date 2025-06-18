День финансов: транспортный безвиз, деньги за инновационные разработки, количество официальных миллионеров — Finance.ua
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День финансов: транспортный безвиз, деньги за инновационные разработки, количество официальных миллионеров

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В среду, 18 июня, стало известно, сколько официальных миллионеров в Украине и кто выиграет от интеграции Украины с ЕС.
Решение Верховной Рады:
  • Верховная Рада приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата. Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.
  • Верховная Рада приняла законопроект № 13271−1, изменяющий подход к ответственности за нарушения в области декларирования доходов и незаконного обогащения.
Пакет помощи и новые санкции против рф.
Премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о поставках беспилотников, вертолетов и другого вооружения более чем на 2 миллиарда канадских долларов.
Кто выиграет от интеграции Украины с ЕС.
Польский экономический институт изучил, кто выиграет от интеграции Украины с Европейским Союзом. Согласно отчету, хоть Украина и будет самым большим победителем этого процесса, поскольку ее экономика может вырасти на целых 26 процентов, соседние страны, то есть страны Центральной Европы, точно не проиграют.
  • Кстати, Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС с января 2026 года.
🇺🇸 Finance.ua в новом материале рассказывает о возможном дефолте США, какая пошла на это реакция от мировых рынков и какие последствия это может иметь для мировой экономики и Украины в частности. Подробно — в статье ниже:

Вероятный дефолт США: как Америка может пошатнуть мировую экономику

Деньги за инновационные разработки.
Минбороны разрабатывает проект постановления, предусматривающий порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.
⛽️ Кстати, Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо. Победителей рандомно выберет телеграмм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи. Результаты розыгрыша будут опубликованы 24.06.
Официальные условия по ссылке.

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Налог на OLX.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о так называемом налоге на OLX. По его словам, речь идет не о новом сборе, а о давно действующей норме, которую предлагают смягчить.
Официальные миллионеры в Украине.
В 2025 году более 17 тысяч украинцев задекларировали доход более миллиона гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Государственной налоговой службы. По сравнению с прошлым годом количество официальных миллионеров выросло на 1,3 тысячи.
  • Также Гетманцев поделился результатами, как топливный рынок выходит из тени.
Страны, где живут самые богатые люди.
Самый высокий средний уровень богатства взрослого зафиксирован в Северной Америке — $593 347. Далее следуют Океания ($496 696) и Западная Европа ($287 688).
📢 «Подавляющая часть средств, привлекаемых сегодня правительством для финансирования обороноспособности, возвращаются в банковский сектор в виде выплат военным. Таким образом не „высушивается“ ликвидность банковского сектора», — сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране?
Украинцы испытывают постоянное эмоциональное истощение, вызванное постоянными обстрелами и отсутствием четких прогнозов окончания войны. Но, несмотря на усталость, большинство не теряет веру в победу и счастливое будущее. Больше деталей — смотрите в исследовании.
  • При этом в Минединства ответили, как собираются возвращать украинцев из-за границы.
По материалам:
Finance.ua
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