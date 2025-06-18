У яких країнах живуть найбагатші люди — UBS Global Wealth Report Сьогодні 17:03

У яких країнах живуть найбагатші люди — UBS Global Wealth Report

У 2024 році світове багатство зросло на 4,6%. Основними драйверами стали стабільний курс долара США та активні фінансові ринки, а левову частку зростання забезпечила Північна Америка, на яку припало понад 11% від загального приросту.

Про це свідчить 16-ий щорічний звіт UBS Global Wealth Report, який охоплює понад 50 ринків світу.

Хто володіє найбільшим багатством

Найвищий середній рівень багатства на дорослого зафіксовано в Північній Америці — $593 347. Далі йдуть Океанія ($496 696) та Західна Європа ($287 688).

Однак у більш ніж половини ринків, які увійшли до вибірки, у реальному вимірі (тобто з урахуванням курсу долара США) рівень середнього багатства на дорослого все ж знизився. Тому аналітики зробили такі ж виміри у місцевих валютах.

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Швейцарія знову очолила рейтинг країн за середнім рівнем багатства на індивідуальному ринку. До першої п’ятірки також увійшли США, Гонконг, Люксембург та Австралія.

Водночас найшвидше зростання цього показника відзначили в Данії, Південній Кореї, Швеції, Ірландії, Польщі та Хорватії — всі ці країни показали двозначне зростання в національних валютах.

Інші цікаві дані зі звіту

Найбільша кількість доларових мільйонерів була зафіксована у США, Китаї та Франції, причому на США припадає майже 40% мільйонерів у всьому світі.

Кількість мільйонерів у доларах США зросла на 1,2% у 2024 році, що на понад 684 тис. осіб більше, ніж у 2023 році. При цьому в США з’явилося понад 379 тис. нових мільйонерів, а це більше 1 тис. осіб на день.

Мільйонери та перерозподіл багатства

Загалом світове багатство зростає зі стабільною динамікою: з 2000 року його темпи приросту складали у середньому на 3,4% щорічно.

За останнє десятиліття структура глобального добробуту також змінилася: категорія людей із багатством менш ніж $10 тис. більше не є найчисленнішою — її витіснила група з активами від $10 тис. до $100 тис.

Тренди майбутнього

Згідно з прогнозами, протягом наступних п’яти років середній рівень багатства продовжить зростати. Основними центрами приросту залишаться США, Китай, Латинська Америка та Океанія.

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Великий блок звіту присвячено розподілу багатства між поколіннями. У США мілленіали (народжені після 1981 року) володіють переважно споживчими товарами тривалого користування, нерухомістю та частками у приватному бізнесі. Натомість бебі-бумери (1946−1964 р.н.) контролюють понад $83 трлн чистого багатства — набагато більше, ніж покоління X, мілленіали та «мовчазне покоління» (народжене до 1945 року).

Очікується, що в найближчі 20−25 років відбудеться передача активів обсягом понад $83 трлн. З них $74 трлн буде передано між поколіннями, а решта — у межах подружніх пар. Найбільший обсяг такого трансферу припаде на США ($29 трлн), Бразилію (майже $9 трлн) та Китай ($5 трлн).

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