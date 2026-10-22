Арешт рахунків за комуналку можна скасувати

Судовий наказ про стягнення комунального боргу можна скасувати навіть після арешту рахунків, якщо встановити правильну підставу та встигнути з поданням заяви.

Про це Finance.ua розповіла юристка Діна Дрижакова, яка спеціалізується на спорах щодо комунальних заборгованостей.

Звідки беруться борги, про які людина дізнається останньою

Найчастіше історія виглядає однаково, пояснює юристка. Людина відкриває поштову скриньку або отримує сповіщення від банку і бачить, що рахунок арештовано за старий борг за комуналку.

Часом сума сягає десятків тисяч гривень, хоча власник квартири впевнений, що вчасно платив або взагалі не мешкав у помешканні в спірний період.

За словами Дрижакової, такі ситуації трапляються через кілька типових причин.

«Помилки в показниках лічильників чи відсутність переданих даних — одна з найпоширеніших. Друга — нарахування за час, коли у квартирі ніхто не проживав, наприклад через евакуацію, лікування чи виїзд за кордон. Третя причина — неякісні або взагалі ненадані послуги», — розповідає фахівчиня.

Окремо стоїть історія з боргами попередніх власників житла, які новий власник платити не зобов’язаний, якщо інше не прописано в договорі.

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Юристка наголошує: перш ніж сперечатися в суді, варто спробувати розв’язати питання з постачальником напряму.

Крок перший — звірка розрахунків

Дрижакова радить починати не з позовної заяви, а з письмового звернення до комунального підприємства з проханням провести звірку розрахунків і надати детальну деталізацію боргу. Це базовий крок, який часто економить місяці судових процесів.

Якщо причина — помилка лічильника, то в такому разі підприємство може скоригувати суму без суду.

Якщо йдеться про період непроживання, знадобиться підтвердження: довідка ВПО, документ про перебування за кордоном або лікування.

Якщо послугу не надавали або надавали неякісно, потрібні акти-претензії, складені у відповідний час.

Якщо вам надійшов борг за комуналку, звірте розрахунки

«Якщо постачальник відмовляється визнавати помилку чи списувати чужий борг, справа переходить у судову площину», — додає Діна Дрижакова.

Що робити, коли на пошту вже прийшов судовий наказ

Комунальні борги здебільшого стягують у спрощеному наказовому провадженні. Це означає, що суд видає наказ без виклику сторін і без судового засідання — людина дізнається про рішення вже по факту.

«Термін для скасування такого наказу — 15 днів від дня отримання його копії», — зазначає юристка. Протягом цього часу можна подати до того самого суду заяву про скасування наказу відповідно до статті 170 Цивільного процесуального кодексу України.

Складніша ситуація виникає, коли людина дізнається про борг не з поштового повідомлення, а вже після дій виконавця — наприклад, коли рахунок раптово заблоковано. У такому разі 15-денний термін вважається пропущеним не з вини боржника. Разом із заявою про скасування наказу подається клопотання про поновлення терміну, до якого додають докази того, що документи отримали пізно.

«Результат розгляду такої заяви — не виправдання боржника, а скасування наказу без розгляду справи по суті. Тобто постачальнику доведеться подавати повноцінний позов, а це вже інший рівень захисту», — додає юристка.

Після трьох років борг можна не платити, але є винятки

У справах, що доходять до повноцінного позовного провадження, ключове значення має позовна давність. Загальний строк, протягом якого можна стягнути борг через суд, становить три роки — це прописано у статті 257 Цивільного кодексу України. Практично це означає, що суд стягне лише заборгованість за останні 36 місяців до подання позову, а не всю історію боргу за роки.

Тут є важливий нюанс, на якому окремо наголошує Дрижакова: суд не застосовує позовну давність сам по собі.

«Пропуск строку не звільняє від боргу автоматично — потрібно письмово заявити про застосування наслідків спливу позовної давності ще до ухвалення рішення у справі», — пояснює юристка.

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Вона також попереджає про поширену пастку. Підписання будь-якого договору реструктуризації чи заяви про розстрочку щодо застарілого боргу «обнуляє» трирічний термін і фактично означає визнання всієї суми боргу — разом із тією частиною, яку раніше можна було не платити.

Які документи справді допомагають у суді

Результат спору часто залежить не від того, наскільки людина впевнена у своїй правоті, а від того, які папери вона може показати суду. До типового пакета доказів входять:

квитанції та виписки про попередні оплати;

показники лічильників за спірний період;

акти-претензії щодо неякісних або ненаданих послуг;

листування з постачальником, включно з відповідями на письмові звернення;

документи про право власності на житло та дату його набуття;

підтвердження непроживання — довідка ВПО, документи про виїзд, лікування чи роботу за кордоном;

копія самого судового наказу або позовної заяви;

документи з виконавчого провадження, якщо рахунки вже заблоковано.

Які документи треба подати до суду, якщо маєте несправедливі борги за комуналку

«Без цих документів навіть обґрунтована позиція ризикує залишитися лише словами,» — пояснює юристка.

Як війна змінює правила гри навколо комунальних боргів

Питання підтвердження непроживання чи неможливості оплачувати послуги стало значно гострішим після початку повномасштабного вторгнення. Евакуація, статус внутрішньо переміщеної особи, пошкодження або знищення житла, тимчасова окупація території чи тривала відсутність фізичного доступу до квартири — усе це впливає на те, як формується та як оскаржується борг.

Водночас кожна з цих ситуацій має власні нюанси і власний перелік підтвердних документів, тому узагальнити їх однією формулою неможливо — конкретний підхід залежить від статусу житла, регіону та того, які саме послуги нараховувалися.

Міфи про комунальні борги, які краще перевірити, перш ніж діяти

Навколо теми комунальних боргів існує кілька стійких переконань, які не завжди відповідають дійсності.

Перше — нібито, відсутність у квартирі автоматично звільняє від нарахувань. Насправді це працює лише за наявності підтверджувальних документів, поданих у встановленому порядку.

Друге — що борг попереднього власника завжди переходить на нового власника житла. За загальним правилом це не так, якщо інше прямо не передбачено договором.

Третє — що борг, якому вже понад три роки, можна просто ігнорувати. Позовна давність не діє сама собою — її потрібно заявити в суді, інакше сплив строку не врятує від стягнення.